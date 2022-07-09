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Премьер Шри-Ланки подтвердил, что уйдет в отставку - РИА Новости, 09.07.2022
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Премьер Шри-Ланки подтвердил, что уйдет в отставку
Премьер Шри-Ланки подтвердил, что уйдет в отставку - РИА Новости, 09.07.2022
Премьер Шри-Ланки подтвердил, что уйдет в отставку
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил в Twitter, что уйдет в отставку и уступит место общепартийному правительству. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:25
2022-07-09T16:30
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил в Twitter, что уйдет в отставку и уступит место общепартийному правительству."Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров - уступить место общепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра", - написал Викремесингхе.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
16:25 09.07.2022 (обновлено: 16:30 09.07.2022)
 
Премьер Шри-Ланки подтвердил, что уйдет в отставку

Премьер Шри-Ланки Викремесингхе подтвердил, что уступит место общепартийному правительству

© AP Photo / Amitha ThennakoonПолиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил в Twitter, что уйдет в отставку и уступит место общепартийному правительству.
"Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров - уступить место общепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра", - написал Викремесингхе.
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
15:41
Премьер Шри-Ланки заявил, что готов уйти в отставку
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
13:28
Глава Шри-Ланки заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий
 
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