16:25 09.07.2022 (обновлено: 16:30 09.07.2022)
Премьер Шри-Ланки подтвердил, что уйдет в отставку
Премьер Шри-Ланки Викремесингхе подтвердил, что уступит место общепартийному правительству
© AP Photo / Amitha ThennakoonПолиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил в Twitter, что уйдет в отставку и уступит место общепартийному правительству.
"Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров - уступить место общепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра", - написал Викремесингхе.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.