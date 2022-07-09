https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801415120.html

Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны

Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны - РИА Новости, 09.07.2022

Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом, сообщил глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки" Рауфф Хаким. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:06

2022-07-09T15:06

2022-07-09T16:53

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шри-ланка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом, сообщил глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки" Рауфф Хаким.Экстренное заседание лидеров партий из-за проходящих в столице протестов созвал премьер-министр Ранил Викремесингхе.В свою очередь, президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече партийных лидеров.Позднее издание Newswire со ссылкой на офис премьера сообщило, что Викремесингхе готов уйти в отставку и уступить место общепартийному правительству.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президента Раджапаксу эвакуировали, по данным СМИ, он мог улететь из страны.Медики сообщают, что ранения в ходе протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.Внешний долг достиг 51 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801416077.html

https://ria.ru/20220709/korabli-1801402152.html

https://ria.ru/20220709/protesty-1801386298.html

шри-ланка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шри-ланка