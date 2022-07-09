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Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны - РИА Новости, 09.07.2022
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Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны
Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны - РИА Новости, 09.07.2022
Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом, сообщил глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки" Рауфф Хаким. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:06
2022-07-09T16:53
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом, сообщил глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки" Рауфф Хаким.Экстренное заседание лидеров партий из-за проходящих в столице протестов созвал премьер-министр Ранил Викремесингхе.В свою очередь, президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече партийных лидеров.Позднее издание Newswire со ссылкой на офис премьера сообщило, что Викремесингхе готов уйти в отставку и уступить место общепартийному правительству.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президента Раджапаксу эвакуировали, по данным СМИ, он мог улететь из страны.Медики сообщают, что ранения в ходе протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.Внешний долг достиг 51 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801416077.html
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в мире, шри-ланка
15:06 09.07.2022 (обновлено: 16:53 09.07.2022)
 
Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом страны

© AFP 2022 / Ishara S.KodikaraСпикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом, сообщил глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки" Рауфф Хаким.

"В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии. Несколько других лидеров, в том числе премьер-министр, <…> приняли участие через Zoom. Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство", — написал он в Twitter, опубликовав фотографию со встречи.

Экстренное заседание лидеров партий из-за проходящих в столице протестов созвал премьер-министр Ранил Викремесингхе.
В свою очередь, президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече партийных лидеров.
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Спикер парламента Шри-Ланки призовет президента уйти в отставку
Позднее издание Newswire со ссылкой на офис премьера сообщило, что Викремесингхе готов уйти в отставку и уступить место общепартийному правительству.
"Премьер-министр уйдет в отставку после того, как будет сформировано правительство, состоящее из всех партий, и будет обеспечено большинство в парламенте. Канцелярия премьер-министра заявила, что до тех пор Ранил Викремесингхе останется на посту премьер-министра", — говорится в публикации.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президента Раджапаксу эвакуировали, по данным СМИ, он мог улететь из страны.
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Медики сообщают, что ранения в ходе протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.
Внешний долг достиг 51 миллиарда долларов.
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