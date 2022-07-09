13:59 09.07.2022 (обновлено: 17:43 09.07.2022)
Россиян призвали избегать посещения мест массового скопления на Шри-Ланке
Посольство России на Шри-Ланке призвало избегать посещения мест массового скопления людей
© AP Photo / Amitha ThennakoonПолиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей на фоне беспорядков в стране.
"На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать посещения мест массового скопления людей", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.
По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.