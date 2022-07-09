https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801407820.html

Россиян призвали избегать посещения мест массового скопления на Шри-Ланке

Россиян призвали избегать посещения мест массового скопления на Шри-Ланке - РИА Новости, 09.07.2022

Россиян призвали избегать посещения мест массового скопления на Шри-Ланке

Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей на фоне беспорядков в стране. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:59

2022-07-09T13:59

2022-07-09T17:43

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей на фоне беспорядков в стране.Ранее РИА Новости сообщили в российской дипмиссии, что угрозы для безопасности посольства РФ на Шри-Ланке в связи с протестами в стране не существует."На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать посещения мест массового скопления людей", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220709/radzhapaksa-1801408594.html

https://ria.ru/20220709/diplomatiya-1801422591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шри-ланка, россия, коломбо, политический кризис в шри-ланке, новости - туризм