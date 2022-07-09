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Глава Шри-Ланки заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий - РИА Новости, 09.07.2022
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Глава Шри-Ланки заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий
Глава Шри-Ланки заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий - РИА Новости, 09.07.2022
Глава Шри-Ланки заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий
Президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны, сообщает издание Adaderana со ссылкой на РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:28
2022-07-09T15:50
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны, сообщает издание Adaderana со ссылкой на канцелярию премьера страны."Президент Готабая Раджапакса сказал премьер-министру Ранилу Викремесингхе, что он будет уважать любое решение, принятое на встрече лидеров партии", - сообщили в канцелярии.Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220706/toplivo-1800800579.html
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
13:28 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
 
Глава Шри-Ланки заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий

Глава Шри-Ланки Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий

© РИА Новости / Евгений БезекаГотабая Раджапакса
Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Готабая Раджапакса. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны, сообщает издание Adaderana со ссылкой на канцелярию премьера страны.
"Президент Готабая Раджапакса сказал премьер-министру Ранилу Викремесингхе, что он будет уважать любое решение, принятое на встрече лидеров партии", - сообщили в канцелярии.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.
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Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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