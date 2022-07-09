https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801390788.html
Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента уйти в отставку, пишут СМИ
Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента уйти в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2022
Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента уйти в отставку, пишут СМИ
Группа депутатов призвала президента Шри-Ланки Готабайю Раджапаксу уйти в отставку, сообщает издание Adaderana. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:55
2022-07-09T11:55
2022-07-09T15:50
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Группа депутатов призвала президента Шри-Ланки Готабайю Раджапаксу уйти в отставку, сообщает издание Adaderana.Сегодня протестующие захватили резиденцию президента. Также проходили многочисленные митинги. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, при беспорядках пострадали как минимум 33 человека.Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. В то же время группа депутатов призвала президента уйти в отставку.Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо из-за последствий экономического кризиса. Магистратский суд Коломбо отклонил ходатайство полиции о запрете протестов в районе резиденции президента 8 и 9 июля, но отметил, что силовики уполномочены принимать необходимые меры в случае любых незаконных действий.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220709/protesty-1801386298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
11:55 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента уйти в отставку, пишут СМИ
СМИ: группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Раджапаксу уйти в отставку
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости.
Группа депутатов призвала президента Шри-Ланки Готабайю Раджапаксу уйти в отставку, сообщает
издание Adaderana.
Сегодня протестующие захватили резиденцию президента. Также проходили многочисленные митинги. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, при беспорядках пострадали как минимум 33 человека.
Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. В то же время группа депутатов призвала президента уйти в отставку.
Политические активисты на Шри-Ланке
ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо из-за последствий экономического кризиса. Магистратский суд Коломбо отклонил ходатайство полиции о запрете протестов в районе резиденции президента 8 и 9 июля, но отметил, что силовики уполномочены принимать необходимые меры в случае любых незаконных действий.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.