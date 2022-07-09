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Украинские националисты разместили вооружение в школах ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/shkoly-1801468651.html
Украинские националисты разместили вооружение в школах ДНР
Украинские националисты разместили вооружение в школах ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские националисты разместили вооружение в школах ДНР
Украинские националистические группировки разместили вооружения в школах Зализного и Нью-Йорка (ДНР), заявил в субботу начальник Национального центра управления РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:32
2022-07-09T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
батальон "айдар"
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские националистические группировки разместили вооружения в школах Зализного и Нью-Йорка (ДНР), заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Зализном Донецкой Народной Республики в школе № 13 (улица Петровского) дислоцированы боевики националистического батальона "Айдар", на подступах к зданию развернуты блокпосты и огневые точки, при этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита", - сказал он.Кроме того, по словам Мизинцева, боевики "Правого сектора"* и иностранные наемники разместили крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО в школе № 18 Нью-Йорка (ДНР), в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, батальон "айдар"
21:32 09.07.2022
 
Украинские националисты разместили вооружение в школах ДНР

Минобороны: боевики нацбатальона "Айдар" разместили вооружение в школах ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке
Разрушенная школа №22 в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная школа №22 в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские националистические группировки разместили вооружения в школах Зализного и Нью-Йорка (ДНР), заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Зализном Донецкой Народной Республики в школе № 13 (улица Петровского) дислоцированы боевики националистического батальона "Айдар", на подступах к зданию развернуты блокпосты и огневые точки, при этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита", - сказал он.
Кроме того, по словам Мизинцева, боевики "Правого сектора"* и иностранные наемники разместили крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО в школе № 18 Нью-Йорка (ДНР), в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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