https://ria.ru/20220709/shkoly-1801468651.html

Украинские националисты разместили вооружение в школах ДНР

Украинские националисты разместили вооружение в школах ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские националисты разместили вооружение в школах ДНР

Украинские националистические группировки разместили вооружения в школах Зализного и Нью-Йорка (ДНР), заявил в субботу начальник Национального центра управления РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T21:32

2022-07-09T21:32

2022-07-09T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

батальон "айдар"

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские националистические группировки разместили вооружения в школах Зализного и Нью-Йорка (ДНР), заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Зализном Донецкой Народной Республики в школе № 13 (улица Петровского) дислоцированы боевики националистического батальона "Айдар", на подступах к зданию развернуты блокпосты и огневые точки, при этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита", - сказал он.Кроме того, по словам Мизинцева, боевики "Правого сектора"* и иностранные наемники разместили крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО в школе № 18 Нью-Йорка (ДНР), в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, батальон "айдар"