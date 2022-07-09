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Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции - РИА Новости, 09.07.2022
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Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции
Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции - РИА Новости, 09.07.2022
Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции
Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции "Севастополь", в причинах разбираются энергетики, сообщили в правительстве города. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:17
2022-07-09T16:17
происшествия
севастополь
крымэнерго
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции "Севастополь", в причинах разбираются энергетики, сообщили в правительстве города.Центральная часть Севастополя и часть окраин осталась без света днем в субботу. В центре Севастополя встали троллейбусы, отключились некоторые светофоры."Авария на сетях "Крымэнерго", на подстанции "Севастополь", - сообщили в правительстве.В причинах отключения на подстанции разбираются службы, идет постепенное подключение потребителей.
https://realty.ria.ru/20220704/uragan-1800166710.html
севастополь
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происшествия, севастополь, крымэнерго, республика крым
16:17 09.07.2022
 
Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции

Центр Севастополя и часть окраин остались без света из-за отключения подстанции

© РИА Новости / Сергей Петросян / Перейти в фотобанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Сергей Петросян
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Порт в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции "Севастополь", в причинах разбираются энергетики, сообщили в правительстве города.
Центральная часть Севастополя и часть окраин осталась без света днем в субботу. В центре Севастополя встали троллейбусы, отключились некоторые светофоры.
"Авария на сетях "Крымэнерго", на подстанции "Севастополь", - сообщили в правительстве.
В причинах отключения на подстанции разбираются службы, идет постепенное подключение потребителей.
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ПроисшествияСевастопольКрымэнергоРеспублика Крым
 
 
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