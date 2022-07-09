https://ria.ru/20220709/sevastopol-1801422210.html

Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции

Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции - РИА Новости, 09.07.2022

Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции

Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции "Севастополь", в причинах разбираются энергетики, сообщили в правительстве города. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T16:17

2022-07-09T16:17

2022-07-09T16:17

происшествия

севастополь

крымэнерго

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции "Севастополь", в причинах разбираются энергетики, сообщили в правительстве города.Центральная часть Севастополя и часть окраин осталась без света днем в субботу. В центре Севастополя встали троллейбусы, отключились некоторые светофоры."Авария на сетях "Крымэнерго", на подстанции "Севастополь", - сообщили в правительстве.В причинах отключения на подстанции разбираются службы, идет постепенное подключение потребителей.

https://realty.ria.ru/20220704/uragan-1800166710.html

севастополь

республика крым

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, крымэнерго, республика крым