https://ria.ru/20220709/sevastopol-1801422210.html
Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции
Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции - РИА Новости, 09.07.2022
Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции
Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции "Севастополь", в причинах разбираются энергетики, сообщили в правительстве города. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:17
2022-07-09T16:17
2022-07-09T16:17
происшествия
севастополь
крымэнерго
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции "Севастополь", в причинах разбираются энергетики, сообщили в правительстве города.Центральная часть Севастополя и часть окраин осталась без света днем в субботу. В центре Севастополя встали троллейбусы, отключились некоторые светофоры."Авария на сетях "Крымэнерго", на подстанции "Севастополь", - сообщили в правительстве.В причинах отключения на подстанции разбираются службы, идет постепенное подключение потребителей.
https://realty.ria.ru/20220704/uragan-1800166710.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, крымэнерго, республика крым
Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции
Центр Севастополя и часть окраин остались без света из-за отключения подстанции