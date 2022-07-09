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Армянские спасатели помогли пятерым россиянам выбраться из озера Севан - РИА Новости, 09.07.2022
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Туризм
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Армянские спасатели помогли пятерым россиянам выбраться из озера Севан
Армянские спасатели помогли пятерым россиянам выбраться из озера Севан - РИА Новости, 09.07.2022
Армянские спасатели помогли пятерым россиянам выбраться из озера Севан
Армянские спасатели помогли выбраться из озера Севан пятерым россиянам, отплывшим далеко от пляжа, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:29
2022-07-09T21:29
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ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Армянские спасатели помогли выбраться из озера Севан пятерым россиянам, отплывшим далеко от пляжа, сообщили в пресс-службе МЧС.Отмечается, что на пульт дежурного центра кризисного управления Гегаркуникской области в субботу днем поступило сообщение, что граждане, отплывшие на водном велосипеде от пляжа на 3 километра, не могут добраться до берега."Осуществлявшие дежурство на общественном пляже спасатели доставили на южный берег Севанского полуострова пятерых граждан России и водный велосипед", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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новости - туризм, армения, россия
21:29 09.07.2022
 
Армянские спасатели помогли пятерым россиянам выбраться из озера Севан

В Армении спасли пятерых россиян, заплывших далеко на водном велосипеде на озере Севан

© Pixabay / MakaluОзеро Севан в Армении
Озеро Севан в Армении - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Pixabay / Makalu
Озеро Севан в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Армянские спасатели помогли выбраться из озера Севан пятерым россиянам, отплывшим далеко от пляжа, сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что на пульт дежурного центра кризисного управления Гегаркуникской области в субботу днем поступило сообщение, что граждане, отплывшие на водном велосипеде от пляжа на 3 километра, не могут добраться до берега.
"Осуществлявшие дежурство на общественном пляже спасатели доставили на южный берег Севанского полуострова пятерых граждан России и водный велосипед", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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