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Венесуэльский депутат заявил о необходимости сближения с Россией
Венесуэльский депутат заявил о необходимости сближения с Россией - РИА Новости, 09.07.2022
Венесуэльский депутат заявил о необходимости сближения с Россией
Сближение России, Венесуэлы и других стран, страдающих от санкций Запада, необходимо для противодействия блокаде, заявил РИА Новости депутат Национальной... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T03:38
2022-07-09T03:38
2022-07-09T03:38
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венесуэла
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КАРАКАС, 9 июл — РИА Новости. Сближение России, Венесуэлы и других стран, страдающих от санкций Запада, необходимо для противодействия блокаде, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Чавес.Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа в ходе недавнего визита в Россию подчеркнул необходимость дальнейшего углубления экономических отношений обеих стран и заверил, что они ищут пути решения проблем с платежными механизмами.По мнению Чавеса, самый безопасный способ уклониться от санкций США, Канады и Евросоюза для таких стран как Китай, Венесуэла и Иран — разработать совместную программу действий, которая смягчит последствия блокады."И Россия, и Венесуэла, и Китай, и другие страны направляют свои усилия на укрепление международного мира и всего, что способствует обеспечению мира (...), на установление соглашений и союзов с целью оптимизации альтернативных финансовых систем (...) мы считаем, что это должно быть частью нашей повестки", — добавил Чавес.С 2017 года США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы более 500 санкционных мер, действующих до сих пор. Россия подвергается санкционному давлению с 2014 года, а после начала специальной военной операции на территории Украины стала лидером по числу ограничительных мер в отношении отраслей, компаний и физических лиц.В этом контексте, по словам собеседника агентства, Венесуэле и России необходимо проводить совместную политику по укреплению нефтехимической и энергетической отраслей, развивать академический, научный, культурный и медицинский обмен."Между Венесуэлой и Россией много совпадений, которые сегодня приближают нас к многополярному, многоцентричному миру, к общности судьбы и интересов, к взаимопониманию, к уважению международного права. В некотором роде этому способствуют те, кто стремится нас изолировать, ослабить и прикончить", — сказал Чавес.
https://ria.ru/20220708/blitskrig-1801281524.html
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в мире, венесуэла, россия, сша, украина, хулио чавес
Венесуэльский депутат заявил о необходимости сближения с Россией
Венесуэльский депутат Чавес: сближение с Россией необходимо для противостояния санкциям
КАРАКАС, 9 июл — РИА Новости. Сближение России, Венесуэлы и других стран, страдающих от санкций Запада, необходимо для противодействия блокаде, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Чавес.
"В то время как некоторые страны, делающие ставку на путь войны, конфронтации и уничтожения, прилагают большие усилия, чтобы изолировать и блокировать нас, с политической и дипломатической точки зрения правильно сближаться", — сказал Чавес, член правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Министр иностранных дел Венесуэлы
Карлос Фариа в ходе недавнего визита в Россию
подчеркнул необходимость дальнейшего углубления экономических отношений обеих стран и заверил, что они ищут пути решения проблем с платежными механизмами.
По мнению Чавеса, самый безопасный способ уклониться от санкций США
, Канады и Евросоюза для таких стран как Китай
, Венесуэла и Иран — разработать совместную программу действий, которая смягчит последствия блокады.
"И Россия, и Венесуэла, и Китай, и другие страны направляют свои усилия на укрепление международного мира и всего, что способствует обеспечению мира (...), на установление соглашений и союзов с целью оптимизации альтернативных финансовых систем (...) мы считаем, что это должно быть частью нашей повестки", — добавил Чавес
.
С 2017 года США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы более 500 санкционных мер, действующих до сих пор. Россия подвергается санкционному давлению с 2014 года, а после начала специальной военной операции на территории Украины
стала лидером по числу ограничительных мер в отношении отраслей, компаний и физических лиц.
В этом контексте, по словам собеседника агентства, Венесуэле и России необходимо проводить совместную политику по укреплению нефтехимической и энергетической отраслей, развивать академический, научный, культурный и медицинский обмен.
"Между Венесуэлой и Россией много совпадений, которые сегодня приближают нас к многополярному, многоцентричному миру, к общности судьбы и интересов, к взаимопониманию, к уважению международного права. В некотором роде этому способствуют те, кто стремится нас изолировать, ослабить и прикончить", — сказал Чавес.