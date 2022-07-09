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Венесуэльский депутат заявил о необходимости сближения с Россией

Венесуэльский депутат заявил о необходимости сближения с Россией - РИА Новости, 09.07.2022

Венесуэльский депутат заявил о необходимости сближения с Россией

Сближение России, Венесуэлы и других стран, страдающих от санкций Запада, необходимо для противодействия блокаде, заявил РИА Новости депутат Национальной... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T03:38

2022-07-09T03:38

2022-07-09T03:38

в мире

венесуэла

россия

сша

украина

хулио чавес

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КАРАКАС, 9 июл — РИА Новости. Сближение России, Венесуэлы и других стран, страдающих от санкций Запада, необходимо для противодействия блокаде, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Чавес.Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа в ходе недавнего визита в Россию подчеркнул необходимость дальнейшего углубления экономических отношений обеих стран и заверил, что они ищут пути решения проблем с платежными механизмами.По мнению Чавеса, самый безопасный способ уклониться от санкций США, Канады и Евросоюза для таких стран как Китай, Венесуэла и Иран — разработать совместную программу действий, которая смягчит последствия блокады."И Россия, и Венесуэла, и Китай, и другие страны направляют свои усилия на укрепление международного мира и всего, что способствует обеспечению мира (...), на установление соглашений и союзов с целью оптимизации альтернативных финансовых систем (...) мы считаем, что это должно быть частью нашей повестки", — добавил Чавес.С 2017 года США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы более 500 санкционных мер, действующих до сих пор. Россия подвергается санкционному давлению с 2014 года, а после начала специальной военной операции на территории Украины стала лидером по числу ограничительных мер в отношении отраслей, компаний и физических лиц.В этом контексте, по словам собеседника агентства, Венесуэле и России необходимо проводить совместную политику по укреплению нефтехимической и энергетической отраслей, развивать академический, научный, культурный и медицинский обмен."Между Венесуэлой и Россией много совпадений, которые сегодня приближают нас к многополярному, многоцентричному миру, к общности судьбы и интересов, к взаимопониманию, к уважению международного права. В некотором роде этому способствуют те, кто стремится нас изолировать, ослабить и прикончить", — сказал Чавес.

https://ria.ru/20220708/blitskrig-1801281524.html

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801274101.html

венесуэла

россия

сша

украина

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в мире, венесуэла, россия, сша, украина, хулио чавес