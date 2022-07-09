https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801480938.html

МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России

МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России - РИА Новости, 10.07.2022

МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России

Власти Канады введут санкции против некоторых отраслей российского промышленного производства из-за конфликта на Украине, сообщил МИД страны. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-09T23:45

2022-07-09T23:45

2022-07-10T00:34

экономика

санкции в отношении россии

канада

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Власти Канады введут санкции против некоторых отраслей российского промышленного производства из-за конфликта на Украине, сообщил МИД страны.После введения новых санкций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями.Накануне Оттава расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций, в том числе агентство Spuntik и телеканал RT, а также другие СМИ.Согласно опубликованному списку, под новые санкции Канады попал и патриарх Кирилл.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801270398.html

канада

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экономика, санкции в отношении россии, канада