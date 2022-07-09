Рейтинг@Mail.ru
МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801480938.html
МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России
МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России - РИА Новости, 10.07.2022
МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России
Власти Канады введут санкции против некоторых отраслей российского промышленного производства из-за конфликта на Украине, сообщил МИД страны. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-09T23:45
2022-07-10T00:34
экономика
санкции в отношении россии
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_bd762af6c5486743747ee7496fadf747.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Власти Канады введут санкции против некоторых отраслей российского промышленного производства из-за конфликта на Украине, сообщил МИД страны.После введения новых санкций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями.Накануне Оттава расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций, в том числе агентство Spuntik и телеканал RT, а также другие СМИ.Согласно опубликованному списку, под новые санкции Канады попал и патриарх Кирилл.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801270398.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, канада
23:45 09.07.2022 (обновлено: 00:34 10.07.2022)
 
МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России

МИД Канады объявил о планах расширить энергетические и промышленные санкции против России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в России
Добыча нефти в России - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Власти Канады введут санкции против некоторых отраслей российского промышленного производства из-за конфликта на Украине, сообщил МИД страны.
"Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства. <...> Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования", — сказано в пресс-релизе.
После введения новых санкций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями.
Накануне Оттава расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций, в том числе агентство Spuntik и телеканал RT, а также другие СМИ.
Согласно опубликованному списку, под новые санкции Канады попал и патриарх Кирилл.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 16:47
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и ряда СМИ
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала