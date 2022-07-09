https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801421975.html

Главу палаты экономики Австрии раскритиковали за позицию по санкциям

Главу палаты экономики Австрии раскритиковали за позицию по санкциям - РИА Новости, 09.07.2022

Главу палаты экономики Австрии раскритиковали за позицию по санкциям

Главу палаты экономики Австрии Харальда Марера раскритиковали за то, что он поставил под сомнение целесообразность антироссийских санкций из-за ситуации на... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T16:11

2022-07-09T16:11

2022-07-09T17:09

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ВЕНА, 9 июл — РИА Новости. Главу палаты экономики Австрии Харальда Марера раскритиковали за то, что он поставил под сомнение целесообразность антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.Так, он задался вопросом, были ли санкции в достаточной мере "продуманы". По словам Марера, решение встать на сторону Украины было "политическим".С критикой на эту точку зрения обрушился глава Минздрава Йоханнес Раух ("Зеленые"). Он заявил, что "ошеломлен" высказыванием. Против Марера выступили и социал-демократы, а также праволиберальная партия NEOS.В то же время поддержку выразила правая Партия свободы (АПС).Палата экономики Австрии — общенациональная организация, которая представляет интересы австрийского делового сообщества.

https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801401071.html

австрия

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Варвара Скокшина

австрия, украина, россия, в мире