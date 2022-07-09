16:11 09.07.2022 (обновлено: 17:09 09.07.2022)
Главу палаты экономики Австрии раскритиковали за позицию по санкциям
Главу палаты экономики Австрии Марера раскритиковали за позицию по санкциям против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене
Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 9 июл — РИА Новости. Главу палаты экономики Австрии Харальда Марера раскритиковали за то, что он поставил под сомнение целесообразность антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.
Так, он задался вопросом, были ли санкции в достаточной мере "продуманы". По словам Марера, решение встать на сторону Украины было "политическим".
С критикой на эту точку зрения обрушился глава Минздрава Йоханнес Раух ("Зеленые"). Он заявил, что "ошеломлен" высказыванием. Против Марера выступили и социал-демократы, а также праволиберальная партия NEOS.
В то же время поддержку выразила правая Партия свободы (АПС).
"Наша позиция уже несколько месяцев ясна: санкции против России — это санкции против собственного народа и собственной экономики. Австрии лучше сегодня, а не завтра выйти из этой программы самоуничтожения", — заявил представитель партии по вопросам экономики.
Палата экономики Австрии — общенациональная организация, которая представляет интересы австрийского делового сообщества.