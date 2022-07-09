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Главу палаты экономики Австрии раскритиковали за позицию по санкциям - РИА Новости, 09.07.2022
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Главу палаты экономики Австрии раскритиковали за позицию по санкциям
Главу палаты экономики Австрии раскритиковали за позицию по санкциям - РИА Новости, 09.07.2022
Главу палаты экономики Австрии раскритиковали за позицию по санкциям
Главу палаты экономики Австрии Харальда Марера раскритиковали за то, что он поставил под сомнение целесообразность антироссийских санкций из-за ситуации на... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:11
2022-07-09T17:09
австрия
украина
россия
в мире
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ВЕНА, 9 июл — РИА Новости. Главу палаты экономики Австрии Харальда Марера раскритиковали за то, что он поставил под сомнение целесообразность антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.Так, он задался вопросом, были ли санкции в достаточной мере "продуманы". По словам Марера, решение встать на сторону Украины было "политическим".С критикой на эту точку зрения обрушился глава Минздрава Йоханнес Раух ("Зеленые"). Он заявил, что "ошеломлен" высказыванием. Против Марера выступили и социал-демократы, а также праволиберальная партия NEOS.В то же время поддержку выразила правая Партия свободы (АПС).Палата экономики Австрии — общенациональная организация, которая представляет интересы австрийского делового сообщества.
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австрия, украина, россия, в мире
16:11 09.07.2022 (обновлено: 17:09 09.07.2022)
 
Главу палаты экономики Австрии раскритиковали за позицию по санкциям

Главу палаты экономики Австрии Марера раскритиковали за позицию по санкциям против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене
Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 9 июл — РИА Новости. Главу палаты экономики Австрии Харальда Марера раскритиковали за то, что он поставил под сомнение целесообразность антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.
Так, он задался вопросом, были ли санкции в достаточной мере "продуманы". По словам Марера, решение встать на сторону Украины было "политическим".
С критикой на эту точку зрения обрушился глава Минздрава Йоханнес Раух ("Зеленые"). Он заявил, что "ошеломлен" высказыванием. Против Марера выступили и социал-демократы, а также праволиберальная партия NEOS.
В то же время поддержку выразила правая Партия свободы (АПС).
"Наша позиция уже несколько месяцев ясна: санкции против России — это санкции против собственного народа и собственной экономики. Австрии лучше сегодня, а не завтра выйти из этой программы самоуничтожения", — заявил представитель партии по вопросам экономики.
Палата экономики Австрии — общенациональная организация, которая представляет интересы австрийского делового сообщества.
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