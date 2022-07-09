Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям против России
Посол ЕС в Кишиневе Мажейкс: Брюссель не требует от Молдавии присоединения к санкциям
© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении, заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.
"Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдавия сможет присоединяться к тем или иным санкциям. Госпожа президент упоминала, что, к примеру, в сфере финансов эти санкции соблюдаются", – заявил Мажейкс в эфире телеканала Rlive.
По его словам, от стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к общей внешней политике ЕС.
"Мы понимаем и то, что у Молдавии есть свои специфические ситуации и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам. С другой стороны, думаю, будет важно, как Молдова будет развиваться и в этом направлении", - добавил Мажейкс.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".