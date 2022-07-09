https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801401071.html

Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям против России

Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям против России - РИА Новости, 09.07.2022

Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям против России

Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении, заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:03

2022-07-09T13:03

2022-07-09T13:03

в мире

молдавия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg

КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении, заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс."Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдавия сможет присоединяться к тем или иным санкциям. Госпожа президент упоминала, что, к примеру, в сфере финансов эти санкции соблюдаются", – заявил Мажейкс в эфире телеканала Rlive.По его словам, от стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к общей внешней политике ЕС."Мы понимаем и то, что у Молдавии есть свои специфические ситуации и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам. С другой стороны, думаю, будет важно, как Молдова будет развиваться и в этом направлении", - добавил Мажейкс.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".

https://ria.ru/20220707/moldaviya-1801049739.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, евросоюз