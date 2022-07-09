Рейтинг@Mail.ru
Посольство назвало мракобесием санкции Канады против патриарха Кирилла - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801363398.html
Посольство назвало мракобесием санкции Канады против патриарха Кирилла
Посольство назвало мракобесием санкции Канады против патриарха Кирилла - РИА Новости, 09.07.2022
Посольство назвало мракобесием санкции Канады против патриарха Кирилла
Посольство РФ в Канаде пообещало ответ на новые антироссийские санкции, которые сочло хамством и мракобесием. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T02:46
2022-07-09T02:46
в мире
канада
россия
украина
санкции в отношении россии
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793797627_0:1058:2048:2210_1920x0_80_0_0_a4f0bb04e873682d0a2310b3424cadbf.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Посольство РФ в Канаде пообещало ответ на новые антироссийские санкции, которые сочло хамством и мракобесием.Дипмиссия указала, что Канада санкциями против представителей СМИ демонстрирует нежелание слышать о ситуации вокруг Украины и страх перед правдой об этом."Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадского либерализма", — говорится в заявлении.Включение в список патриарха Кирилла посольство назвало "беспрецедентным". "После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий", — говорится в заявлении.Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ. Согласно опубликованному в пятницу списку, под новые санкции Канады попал и Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл).
https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801302577.html
канада
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793797627_0:953:2048:2489_1920x0_80_0_0_1044ad3a8d71f634a68eb18b0ee8e9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, россия, украина, санкции в отношении россии, патриарх кирилл (владимир гундяев)
02:46 09.07.2022
 
Посольство назвало мракобесием санкции Канады против патриарха Кирилла

Посольство России в Оттаве назвало хамством санкции Канады против патриарха Кирилла

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Посольство РФ в Канаде пообещало ответ на новые антироссийские санкции, которые сочло хамством и мракобесием.
"Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать", — говорится в распространенном заявлении посольства.
Дипмиссия указала, что Канада санкциями против представителей СМИ демонстрирует нежелание слышать о ситуации вокруг Украины и страх перед правдой об этом.
"Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадского либерализма", — говорится в заявлении.
Включение в список патриарха Кирилла посольство назвало "беспрецедентным". "После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий", — говорится в заявлении.
Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ. Согласно опубликованному в пятницу списку, под новые санкции Канады попал и Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 17:55Религия
В РПЦ прокомментировали канадские санкции против патриарха Кирилла
 
В миреКанадаРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала