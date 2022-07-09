https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801363398.html

Посольство назвало мракобесием санкции Канады против патриарха Кирилла

Посольство назвало мракобесием санкции Канады против патриарха Кирилла - РИА Новости, 09.07.2022

Посольство назвало мракобесием санкции Канады против патриарха Кирилла

Посольство РФ в Канаде пообещало ответ на новые антироссийские санкции, которые сочло хамством и мракобесием. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T02:46

2022-07-09T02:46

2022-07-09T02:46

в мире

канада

россия

украина

санкции в отношении россии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Посольство РФ в Канаде пообещало ответ на новые антироссийские санкции, которые сочло хамством и мракобесием.Дипмиссия указала, что Канада санкциями против представителей СМИ демонстрирует нежелание слышать о ситуации вокруг Украины и страх перед правдой об этом."Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадского либерализма", — говорится в заявлении.Включение в список патриарха Кирилла посольство назвало "беспрецедентным". "После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий", — говорится в заявлении.Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ. Согласно опубликованному в пятницу списку, под новые санкции Канады попал и Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл).

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801302577.html

канада

россия

украина

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в мире, канада, россия, украина, санкции в отношении россии, патриарх кирилл (владимир гундяев)