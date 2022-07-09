https://ria.ru/20220709/samolety-1801386711.html

Российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты

Российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты - РИА Новости, 09.07.2022

Российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты

Российские авиакомпании не собираются ставить контрафактные детали на зарубежные самолёты, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:26

2022-07-09T11:26

2022-07-09T12:12

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виталий савельев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778218084_0:112:3082:1845_1920x0_80_0_0_152c9209ec83078d3e74bd664f15ff93.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК, 9 июл - РИА Новости. Российские авиакомпании не собираются ставить контрафактные детали на зарубежные самолёты, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев."Безопасность в авиации - это приоритет. … Никто не собирается на самолёты ставить какой-то контрафакт. Конечно, ищем возможности, как завершить и помочь нашим авиакомпаниям", - сказал Савельев на площадке форума "Территория смыслов"."Мы стараемся решить эту задачу с нашими промышленниками. Минпромторг тоже нам пытается какие-то смазочные материалы, расходные материалы. Но мы же должны пройти все проверки. … Мы же не можем на самолёт просто поставить что не прошло сертификацию - запчасти или что-то. Это требует времени", - заключил министр.

https://ria.ru/20220709/samolet-1801381180.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виталий савельев