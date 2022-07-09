https://ria.ru/20220709/samolety-1801386711.html
Российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты
Российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты - РИА Новости, 09.07.2022
Российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты
Российские авиакомпании не собираются ставить контрафактные детали на зарубежные самолёты, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:26
2022-07-09T11:26
2022-07-09T12:12
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виталий савельев
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 9 июл - РИА Новости. Российские авиакомпании не собираются ставить контрафактные детали на зарубежные самолёты, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев."Безопасность в авиации - это приоритет. … Никто не собирается на самолёты ставить какой-то контрафакт. Конечно, ищем возможности, как завершить и помочь нашим авиакомпаниям", - сказал Савельев на площадке форума "Территория смыслов"."Мы стараемся решить эту задачу с нашими промышленниками. Минпромторг тоже нам пытается какие-то смазочные материалы, расходные материалы. Но мы же должны пройти все проверки. … Мы же не можем на самолёт просто поставить что не прошло сертификацию - запчасти или что-то. Это требует времени", - заключил министр.
https://ria.ru/20220709/samolet-1801381180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виталий савельев
11:26 09.07.2022 (обновлено: 12:12 09.07.2022)
Российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты
Министр транспорта Савельев: компании не будут ставить контрафактные детали на самолеты