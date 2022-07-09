https://ria.ru/20220709/samolet-1801381180.html

Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота", заявил Савельев

Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота", заявил Савельев - РИА Новости, 09.07.2022

Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота", заявил Савельев

Самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк "Аэрофлота", сообщил министр транспорта Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов". РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:36

2022-07-09T10:36

2022-07-09T12:40

экономика

аэрофлот

мс-21

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл — РИА Новости. Самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк "Аэрофлота", сообщил министр транспорта Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов"."Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота", — сказал глава ведомства.По его словам, МС-21 — "сверхпередовой самолет, который может занять хорошую нишу". Разработка будет конкурировать с узкофюзеляжными лайнерами Boeing, 737 Boeing max или 320 neo Airbus, считает министр."Это самолет (МС-21) не просто конкурент, у него есть ряд конкурентных преимуществ, по отношению к ним это качество сервиса", — добавил он.Савельев также отметил, что самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, аэрофлот, мс-21