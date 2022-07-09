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Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота", заявил Савельев - РИА Новости, 09.07.2022
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Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота", заявил Савельев
Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота", заявил Савельев - РИА Новости, 09.07.2022
Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота", заявил Савельев
Самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк "Аэрофлота", сообщил министр транспорта Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов". РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:36
2022-07-09T12:40
экономика
аэрофлот
мс-21
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл — РИА Новости. Самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк "Аэрофлота", сообщил министр транспорта Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов"."Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота", — сказал глава ведомства.По его словам, МС-21 — "сверхпередовой самолет, который может занять хорошую нишу". Разработка будет конкурировать с узкофюзеляжными лайнерами Boeing, 737 Boeing max или 320 neo Airbus, считает министр."Это самолет (МС-21) не просто конкурент, у него есть ряд конкурентных преимуществ, по отношению к ним это качество сервиса", — добавил он.Савельев также отметил, что самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
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экономика, аэрофлот, мс-21
10:36 09.07.2022 (обновлено: 12:40 09.07.2022)
 
Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота", заявил Савельев

Глава Минтранса Савельев: самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота"

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИспытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
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Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл — РИА Новости. Самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк "Аэрофлота", сообщил министр транспорта Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов".
"Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота", — сказал глава ведомства.
По его словам, МС-21 — "сверхпередовой самолет, который может занять хорошую нишу". Разработка будет конкурировать с узкофюзеляжными лайнерами Boeing, 737 Boeing max или 320 neo Airbus, считает министр.
"Это самолет (МС-21) не просто конкурент, у него есть ряд конкурентных преимуществ, по отношению к ним это качество сервиса", — добавил он.
Савельев также отметил, что самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне.
МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:40
Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году
 
ЭкономикаАэрофлотМС-21
 
 
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