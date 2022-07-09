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На пляже в Самаре на девушку упал фрагмент парапета - РИА Новости, 09.07.2022
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Туризм
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На пляже в Самаре на девушку упал фрагмент парапета
На пляже в Самаре на девушку упал фрагмент парапета - РИА Новости, 09.07.2022
На пляже в Самаре на девушку упал фрагмент парапета
Следователи в Самаре проводят проверку по факту травмирования девушки на пляже после падения на нее фрагмента ограждения, сообщило региональное управление СК... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:10
2022-07-09T17:44
происшествия
самара
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Следователи в Самаре проводят проверку по факту травмирования девушки на пляже после падения на нее фрагмента ограждения, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в соцсетях появилось сообщение со ссылкой на очевидцев о том, что на отдыхавшую на пляже девушку на Полевом спуске в Самаре упало ограждение набережной."По факту травмирования девушки в результате падения ограждения, расположенного в районе Полевого спуска на набережной реки Волги в городе Самаре, проводится доследственная проверка. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.На фото, опубликованном СУСК по региону в Telegram-канале, видно, что на набережной Волги у одного из парапетов отсутствует фрагмент.рокуратура в Самаре начала проверку по факту падения фрагмента ограждения набережной на 17-летнюю девушку во время отдыха на пляже, сообщило надзорное ведомство региона в Telegram-канале."Сегодня, 9 июля, примерно в 16.00 (15.00 мск) на Полевом спуске набережной реки Волги в Октябрьском районе Самары упала часть ограждения на несовершеннолетнюю девушку. Девушка доставлена, где ей оказывается медицинская помощь. По данному факту начата прокурорская проверка, оценке будет подвергнута работа должностных лиц организации, ответственной за содержание городской набережной", - говорится в сообщении.В пресс-службе прокуратуры региона уточнили РИА Новости, что пострадавшей 17 лет.Надзорное ведомство также взяло на контроль ход и результаты проверки, которую проводит следствие.
https://ria.ru/20220707/derevo-1801091627.html
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происшествия, самара, новости - туризм
16:10 09.07.2022 (обновлено: 17:44 09.07.2022)
 
На пляже в Самаре на девушку упал фрагмент парапета

Девушку в Самаре госпитализировали с пляжа после падения на нее фрагмента парапета

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Следователи в Самаре проводят проверку по факту травмирования девушки на пляже после падения на нее фрагмента ограждения, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее в соцсетях появилось сообщение со ссылкой на очевидцев о том, что на отдыхавшую на пляже девушку на Полевом спуске в Самаре упало ограждение набережной.
"По факту травмирования девушки в результате падения ограждения, расположенного в районе Полевого спуска на набережной реки Волги в городе Самаре, проводится доследственная проверка. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованном СУСК по региону в Telegram-канале, видно, что на набережной Волги у одного из парапетов отсутствует фрагмент.
рокуратура в Самаре начала проверку по факту падения фрагмента ограждения набережной на 17-летнюю девушку во время отдыха на пляже, сообщило надзорное ведомство региона в Telegram-канале.
"Сегодня, 9 июля, примерно в 16.00 (15.00 мск) на Полевом спуске набережной реки Волги в Октябрьском районе Самары упала часть ограждения на несовершеннолетнюю девушку. Девушка доставлена, где ей оказывается медицинская помощь. По данному факту начата прокурорская проверка, оценке будет подвергнута работа должностных лиц организации, ответственной за содержание городской набережной", - говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры региона уточнили РИА Новости, что пострадавшей 17 лет.
Надзорное ведомство также взяло на контроль ход и результаты проверки, которую проводит следствие.
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