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В Румынии заявили, что будут играть ключевую роль в восстановлении Украины - РИА Новости, 09.07.2022
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В Румынии заявили, что будут играть ключевую роль в восстановлении Украины
В Румынии заявили, что будут играть ключевую роль в восстановлении Украины - РИА Новости, 09.07.2022
В Румынии заявили, что будут играть ключевую роль в восстановлении Украины
Министр экономики Флорин Спэтару заявил, что страна благодаря своему географическому положению будет играть ключевую роль в восстановлении соседней Украины. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:00
2022-07-09T14:00
в мире
владимир путин
сергей лавров
сша
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КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Министр экономики Флорин Спэтару заявил, что страна благодаря своему географическому положению будет играть ключевую роль в восстановлении соседней Украины."Я считаю, что восстановление Украины — это обязанность цивилизованного европейского общества. И мы, все страны Евросоюза, должны внести свой вклад в это. Мы будем играть ключевую роль во всей конфигурации реконструкции, скажем, на годы, на это будет выделена значительная сумма денег", — заявил Спэтару в эфире телеканала Digi 24.Он напомнил, что румынское правительство дало возможность тысячам украинских беженцев получить работу и интегрироваться в общество. "Это основа для восстановления Украины, потому что в какой-то момент эти люди вернутся на Украину и продолжат работать", - добавил Спэтару.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20220705/vosstanovlenie-1800550138.html
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801216223.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, сша, россия, украина
14:00 09.07.2022
 
В Румынии заявили, что будут играть ключевую роль в восстановлении Украины

Министр экономики Спэтару: Бухарест будет играть ключевую роль в восстановлении Украины

© Depositphotos / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Depositphotos / kanuman
Бухарест. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Министр экономики Флорин Спэтару заявил, что страна благодаря своему географическому положению будет играть ключевую роль в восстановлении соседней Украины.
"Я считаю, что восстановление Украины — это обязанность цивилизованного европейского общества. И мы, все страны Евросоюза, должны внести свой вклад в это. Мы будем играть ключевую роль во всей конфигурации реконструкции, скажем, на годы, на это будет выделена значительная сумма денег", — заявил Спэтару в эфире телеканала Digi 24.
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Он напомнил, что румынское правительство дало возможность тысячам украинских беженцев получить работу и интегрироваться в общество. "Это основа для восстановления Украины, потому что в какой-то момент эти люди вернутся на Украину и продолжат работать", - добавил Спэтару.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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