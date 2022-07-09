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"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных - РИА Новости, 09.07.2022
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"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных
"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных - РИА Новости, 09.07.2022
"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных
"Роскосмос" организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих - участников специальной военной операции, которые не смогут... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:45
2022-07-09T12:45
общество
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскосмос" организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих - участников специальной военной операции, которые не смогут вернуться на службу из-за травм, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы открываем специальную программу реабилитации военнослужащих, которые в силу полученных травм или увечий не смогут продолжить свою военную службу. Они переходят как бы под контроль министерства труда с точки зрения дальнейшего трудоустройства", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".Он пояснил, что на базе около 30 вузов, с которыми сотрудничает госкорпорация, будут открыты специальные курсы подготовки. После получения военнослужащими дополнительного экономического, юридического или инженерного образования, "Роскосмос" найдёт способ их устроить."Это мотивированные люди, а для такой отрасли, как ракетно-космическая, важен не только профессионализм, важна красная мотивация, характер должен быть. А у этих людей есть характер, это наши люди, они будут у нас радовать", - добавил Рогозин.
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общество, роскосмос, дмитрий рогозин
12:45 09.07.2022
 
"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных

Рогозин: "Роскосмос" обучит и трудоустроит получивших травмы участников спецоперации

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскосмос" организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих - участников специальной военной операции, которые не смогут вернуться на службу из-за травм, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы открываем специальную программу реабилитации военнослужащих, которые в силу полученных травм или увечий не смогут продолжить свою военную службу. Они переходят как бы под контроль министерства труда с точки зрения дальнейшего трудоустройства", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
Он пояснил, что на базе около 30 вузов, с которыми сотрудничает госкорпорация, будут открыты специальные курсы подготовки. После получения военнослужащими дополнительного экономического, юридического или инженерного образования, "Роскосмос" найдёт способ их устроить.
"Это мотивированные люди, а для такой отрасли, как ракетно-космическая, важен не только профессионализм, важна красная мотивация, характер должен быть. А у этих людей есть характер, это наши люди, они будут у нас радовать", - добавил Рогозин.
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ОбществоРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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