https://ria.ru/20220709/roskosmos-1801398960.html
"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных
"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных - РИА Новости, 09.07.2022
"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных
"Роскосмос" организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих - участников специальной военной операции, которые не смогут... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:45
2022-07-09T12:45
2022-07-09T12:45
общество
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскосмос" организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих - участников специальной военной операции, которые не смогут вернуться на службу из-за травм, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы открываем специальную программу реабилитации военнослужащих, которые в силу полученных травм или увечий не смогут продолжить свою военную службу. Они переходят как бы под контроль министерства труда с точки зрения дальнейшего трудоустройства", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".Он пояснил, что на базе около 30 вузов, с которыми сотрудничает госкорпорация, будут открыты специальные курсы подготовки. После получения военнослужащими дополнительного экономического, юридического или инженерного образования, "Роскосмос" найдёт способ их устроить."Это мотивированные люди, а для такой отрасли, как ракетно-космическая, важен не только профессионализм, важна красная мотивация, характер должен быть. А у этих людей есть характер, это наши люди, они будут у нас радовать", - добавил Рогозин.
https://ria.ru/20220303/sputniki-1776246199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, роскосмос, дмитрий рогозин
"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных
Рогозин: "Роскосмос" обучит и трудоустроит получивших травмы участников спецоперации
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскосмос" организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих - участников специальной военной операции, которые не смогут вернуться на службу из-за травм, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы открываем специальную программу реабилитации военнослужащих, которые в силу полученных травм или увечий не смогут продолжить свою военную службу. Они переходят как бы под контроль министерства труда с точки зрения дальнейшего трудоустройства", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24"
.
Он пояснил, что на базе около 30 вузов, с которыми сотрудничает госкорпорация, будут открыты специальные курсы подготовки. После получения военнослужащими дополнительного экономического, юридического или инженерного образования, "Роскосмос
" найдёт способ их устроить.
"Это мотивированные люди, а для такой отрасли, как ракетно-космическая, важен не только профессионализм, важна красная мотивация, характер должен быть. А у этих людей есть характер, это наши люди, они будут у нас радовать", - добавил Рогозин.