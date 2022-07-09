https://ria.ru/20220709/roskosmos-1801398960.html

"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных

"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных - РИА Новости, 09.07.2022

"Роскосмос" трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных

"Роскосмос" организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих - участников специальной военной операции, которые не смогут... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:45

2022-07-09T12:45

2022-07-09T12:45

общество

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскосмос" организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих - участников специальной военной операции, которые не смогут вернуться на службу из-за травм, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы открываем специальную программу реабилитации военнослужащих, которые в силу полученных травм или увечий не смогут продолжить свою военную службу. Они переходят как бы под контроль министерства труда с точки зрения дальнейшего трудоустройства", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".Он пояснил, что на базе около 30 вузов, с которыми сотрудничает госкорпорация, будут открыты специальные курсы подготовки. После получения военнослужащими дополнительного экономического, юридического или инженерного образования, "Роскосмос" найдёт способ их устроить."Это мотивированные люди, а для такой отрасли, как ракетно-космическая, важен не только профессионализм, важна красная мотивация, характер должен быть. А у этих людей есть характер, это наши люди, они будут у нас радовать", - добавил Рогозин.

https://ria.ru/20220303/sputniki-1776246199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роскосмос, дмитрий рогозин