Рейтинг@Mail.ru
Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с НАСА до снятия санкций - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/rogozin-1801386599.html
Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с НАСА до снятия санкций
Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с НАСА до снятия санкций - РИА Новости, 09.07.2022
Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с НАСА до снятия санкций
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не намерен обсуждать что-либо с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока с предприятий "Роскосмоса" не снимут... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:26
2022-07-09T14:38
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783778458_0:328:2997:2014_1920x0_80_0_0_f8f21eaeec2b5be49f92576bfe7e40bd.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не намерен обсуждать что-либо с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока с предприятий "Роскосмоса" не снимут санкции."А о чем говорить-то? Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", уточнив, что с ним хотел поговорить по телефону глава НАСА Билл Нельсон.Гендиректор "Роскосмоса" рассказал, что западный коллега хотел переговорить с ним после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг ЛНР.В понедельник на сайте "Роскосмоса" была опубликована фотография, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.Об освобождении ЛНР министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.Позже в НАСА заявили, что Россия использует МКС в политических целях для поддержки проводимой на Украине спецоперации. В НАСА считают, что это в корне несовместимо с основной задачей станции — развивать науку и технологии в мирных целях.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на это, что США первыми попрали принцип "космос вне политики", лишив Россию доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, а также посоветовал американским партнерам "либо крестик снять, либо трусы надеть" и не "шикать и грозить пальчиком".
https://ria.ru/20220629/roskosmos-1798992197.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220708/rogozin-1801166544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783778458_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_07a275ba9c96a1d7c120ff78745c6921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, наса
11:26 09.07.2022 (обновлено: 14:38 09.07.2022)
 
Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с НАСА до снятия санкций

Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с главой НАСА Нельсоном до снятия санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не намерен обсуждать что-либо с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока с предприятий "Роскосмоса" не снимут санкции.
"А о чем говорить-то? Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", уточнив, что с ним хотел поговорить по телефону глава НАСА Билл Нельсон.
Гендиректор "Роскосмоса" рассказал, что западный коллега хотел переговорить с ним после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг ЛНР.
В понедельник на сайте "Роскосмоса" была опубликована фотография, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 14:29
В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации
Об освобождении ЛНР министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
Позже в НАСА заявили, что Россия использует МКС в политических целях для поддержки проводимой на Украине спецоперации. В НАСА считают, что это в корне несовместимо с основной задачей станции — развивать науку и технологии в мирных целях.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на это, что США первыми попрали принцип "космос вне политики", лишив Россию доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, а также посоветовал американским партнерам "либо крестик снять, либо трусы надеть" и не "шикать и грозить пальчиком".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 11:59В России
Рогозин резко ответил на обвинения США в политизации Россией космоса
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала