https://ria.ru/20220709/rogozin-1801386599.html

Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с НАСА до снятия санкций

Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с НАСА до снятия санкций - РИА Новости, 09.07.2022

Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с НАСА до снятия санкций

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не намерен обсуждать что-либо с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока с предприятий "Роскосмоса" не снимут... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:26

2022-07-09T11:26

2022-07-09T14:38

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

наса

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не намерен обсуждать что-либо с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока с предприятий "Роскосмоса" не снимут санкции."А о чем говорить-то? Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", уточнив, что с ним хотел поговорить по телефону глава НАСА Билл Нельсон.Гендиректор "Роскосмоса" рассказал, что западный коллега хотел переговорить с ним после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг ЛНР.В понедельник на сайте "Роскосмоса" была опубликована фотография, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.Об освобождении ЛНР министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.Позже в НАСА заявили, что Россия использует МКС в политических целях для поддержки проводимой на Украине спецоперации. В НАСА считают, что это в корне несовместимо с основной задачей станции — развивать науку и технологии в мирных целях.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на это, что США первыми попрали принцип "космос вне политики", лишив Россию доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, а также посоветовал американским партнерам "либо крестик снять, либо трусы надеть" и не "шикать и грозить пальчиком".

https://ria.ru/20220629/roskosmos-1798992197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220708/rogozin-1801166544.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, наса