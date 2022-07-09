11:26 09.07.2022 (обновлено: 14:38 09.07.2022)
Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с НАСА до снятия санкций
Рогозин заявил, что не будет ничего обсуждать с главой НАСА Нельсоном до снятия санкций
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не намерен обсуждать что-либо с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока с предприятий "Роскосмоса" не снимут санкции.
"А о чем говорить-то? Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", уточнив, что с ним хотел поговорить по телефону глава НАСА Билл Нельсон.
Гендиректор "Роскосмоса" рассказал, что западный коллега хотел переговорить с ним после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг ЛНР.
В понедельник на сайте "Роскосмоса" была опубликована фотография, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.
Об освобождении ЛНР министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
Позже в НАСА заявили, что Россия использует МКС в политических целях для поддержки проводимой на Украине спецоперации. В НАСА считают, что это в корне несовместимо с основной задачей станции — развивать науку и технологии в мирных целях.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на это, что США первыми попрали принцип "космос вне политики", лишив Россию доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, а также посоветовал американским партнерам "либо крестик снять, либо трусы надеть" и не "шикать и грозить пальчиком".