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Слуцкий призвал провести референдумы на освобожденных территориях сообща - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/referendumy-1801446893.html
Слуцкий призвал провести референдумы на освобожденных территориях сообща
Слуцкий призвал провести референдумы на освобожденных территориях сообща - РИА Новости, 09.07.2022
Слуцкий призвал провести референдумы на освобожденных территориях сообща
Референдумы на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях должны проходить сообща и совместно, считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:02
2022-07-09T19:02
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
луганск
лдпр
политика
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Референдумы на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях должны проходить сообща и совместно, считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Население Луганской республики и никто другой должны определять необходимость и сроки референдума… это суверенное решение населения суверенной страны. Если вы спрашиваете мою личную точку зрения, когда это может быть. Если другие регионы, освобожденные от нацизма, захотят провести референдум о будущем, то это стоит сделать совместно, сообща", - заявил Слуцкий журналистам в ходе визита в Луганск.При этом он отметил, что, по его мнению, это лучше сделать после полного освобождения территорий в один день.
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леонид слуцкий (политик), луганск, лдпр, политика
19:02 09.07.2022
 
Слуцкий призвал провести референдумы на освобожденных территориях сообща

Депутат Слуцкий: референдумы на освобожденных территориях Украины лучше провести сообща

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Референдумы на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях должны проходить сообща и совместно, считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Население Луганской республики и никто другой должны определять необходимость и сроки референдума… это суверенное решение населения суверенной страны. Если вы спрашиваете мою личную точку зрения, когда это может быть. Если другие регионы, освобожденные от нацизма, захотят провести референдум о будущем, то это стоит сделать совместно, сообща", - заявил Слуцкий журналистам в ходе визита в Луганск.
При этом он отметил, что, по его мнению, это лучше сделать после полного освобождения территорий в один день.
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Специальная военная операция на УкраинеЛеонид Слуцкий (политик)ЛуганскЛДПРПолитика
 
 
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