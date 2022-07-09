https://ria.ru/20220709/referendumy-1801446893.html

Слуцкий призвал провести референдумы на освобожденных территориях сообща

Слуцкий призвал провести референдумы на освобожденных территориях сообща - РИА Новости, 09.07.2022

Слуцкий призвал провести референдумы на освобожденных территориях сообща

Референдумы на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях должны проходить сообща и совместно, считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:02

2022-07-09T19:02

2022-07-09T19:02

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

луганск

лдпр

политика

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Референдумы на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях должны проходить сообща и совместно, считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Население Луганской республики и никто другой должны определять необходимость и сроки референдума… это суверенное решение населения суверенной страны. Если вы спрашиваете мою личную точку зрения, когда это может быть. Если другие регионы, освобожденные от нацизма, захотят провести референдум о будущем, то это стоит сделать совместно, сообща", - заявил Слуцкий журналистам в ходе визита в Луганск.При этом он отметил, что, по его мнению, это лучше сделать после полного освобождения территорий в один день.

https://ria.ru/20220629/referendum-1798915706.html

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), луганск, лдпр, политика