https://ria.ru/20220709/razgovor-1801366160.html
Spiegel рассказал, как президент Германии поставил Зеленского на место
Spiegel рассказал, как президент Германии поставил Зеленского на место - РИА Новости, 09.07.2022
Spiegel рассказал, как президент Германии поставил Зеленского на место
В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал объяснений из-за отмены его... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T05:37
2022-07-09T05:37
2022-07-09T15:04
в мире
германия
украина
франк-вальтер штайнмайер
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал объяснений из-за отмены его визита в Киев, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в обеих столицах.Издание отмечает, что сразу после скандального эпизода Берлин предпринял все усилия для урегулирования ситуации, в конце концов согласовав телефонный разговор Штайнмайера и Зеленского.По информации редакции, Зеленский сначала выразил сожаление из-за отмены визита и назвал происшествие "крупным недоразумением", после чего предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Однако эта дата оказалась неудобной для немецкого лидера.В ответ Штайнмайер потребовал от Зеленского сначала обсудить отмену его прошлого визита, прежде чем переходить к планированию следующего. В материале подчеркивается, что инцидент стал историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства, из-за чего президент ФРГ потребовал от своего украинского коллеги объяснений.Собеседники газеты в администрации президента Германии рассказали, что они удивились настойчивости обычно спокойного Штайнмайера, с которой тот противостоял Зеленскому. При этом сотрудники аппарата немецкого лидера подчеркнули, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами нескольких восточноевропейских стран, однако в Киеве назвали его визит нежелательным. Власти бывшей советской республики объяснили отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из России, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не планирует посещать Киев.Разногласия преодолели в телефонном разговоре Шольца с Зеленским, после чего в Киев приезжали некоторые немецкие политики, в том числе канцлер, который посетил Украину 16 июня вместе с лидерами Франции и Италии.
https://ria.ru/20220708/perevorot-1801098296.html
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в мире, германия, украина, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский
05:37 09.07.2022 (обновлено: 15:04 09.07.2022)
Spiegel рассказал, как президент Германии поставил Зеленского на место
Spiegel: Штайнмайер потребовал извинений от президента Зеленского за отмену визита в Киев