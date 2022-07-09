https://ria.ru/20220709/pytki-1801477333.html

Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР боевиками "Львова"

Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР боевиками "Львова" - РИА Новости, 09.07.2022

Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР боевиками "Львова"

Боевики украинских батальонов "Донбасс" и "Львов" пытали сторонников республик Донбасса, если выявляли их на подконтрольной Киеву территории, рассказал РИА... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T23:01

2022-07-09T23:01

2022-07-09T23:35

специальная военная операция на украине

лисичанск

донбасс

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Боевики украинских батальонов "Донбасс" и "Львов" пытали сторонников республик Донбасса, если выявляли их на подконтрольной Киеву территории, рассказал РИА Новости житель Лисичанска Артем Сережников."В 2014 году я был на блокпосту, потом (после самопровозглашения ЛНР. — Прим. ред.) уехал в Стаханов (под контролем ЛНР. — Прим. ред.) и вернулся позже к жене в Лисичанск. Через две или три недели меня взяли в плен. Я был именно за Луганскую Народную Республику. <…> Совершенно ни одного живого места, все ребра поломали. Меня со стрельбой брали, батальон "Донбасс" и батальон "Львов", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что после задержания бойцы батальонов пытались выяснить у него, где он служил, имена командиров и сторонников республик.Затем мужчину поместили в СИЗО Старобельска. Там находились еще 200 человек, подозреваемых в лояльном отношении к республикам Донбасса, в том числе жители Кировска и Лисичанска, которые по каким-то причинам оказались на территории, подконтрольной Киеву.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На территории Донецкой Народной Республики освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где находится крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html

лисичанск

донбасс

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

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лисичанск, донбасс, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр