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Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР боевиками "Львова" - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/pytki-1801477333.html
Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР боевиками "Львова"
Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР боевиками "Львова" - РИА Новости, 09.07.2022
Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР боевиками "Львова"
Боевики украинских батальонов "Донбасс" и "Львов" пытали сторонников республик Донбасса, если выявляли их на подконтрольной Киеву территории, рассказал РИА... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T23:01
2022-07-09T23:35
специальная военная операция на украине
лисичанск
донбасс
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Боевики украинских батальонов "Донбасс" и "Львов" пытали сторонников республик Донбасса, если выявляли их на подконтрольной Киеву территории, рассказал РИА Новости житель Лисичанска Артем Сережников."В 2014 году я был на блокпосту, потом (после самопровозглашения ЛНР. — Прим. ред.) уехал в Стаханов (под контролем ЛНР. — Прим. ред.) и вернулся позже к жене в Лисичанск. Через две или три недели меня взяли в плен. Я был именно за Луганскую Народную Республику. &lt;…&gt; Совершенно ни одного живого места, все ребра поломали. Меня со стрельбой брали, батальон "Донбасс" и батальон "Львов", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что после задержания бойцы батальонов пытались выяснить у него, где он служил, имена командиров и сторонников республик.Затем мужчину поместили в СИЗО Старобельска. Там находились еще 200 человек, подозреваемых в лояльном отношении к республикам Донбасса, в том числе жители Кировска и Лисичанска, которые по каким-то причинам оказались на территории, подконтрольной Киеву.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На территории Донецкой Народной Республики освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где находится крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html
лисичанск
донбасс
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
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лисичанск, донбасс, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
23:01 09.07.2022 (обновлено: 23:35 09.07.2022)
 
Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР боевиками "Львова"

Житель Лисичанска рассказал, как боевики "Донбасса" и "Львова" пытали сторонников ЛНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Боевики украинских батальонов "Донбасс" и "Львов" пытали сторонников республик Донбасса, если выявляли их на подконтрольной Киеву территории, рассказал РИА Новости житель Лисичанска Артем Сережников.
"В 2014 году я был на блокпосту, потом (после самопровозглашения ЛНР. — Прим. ред.) уехал в Стаханов (под контролем ЛНР. — Прим. ред.) и вернулся позже к жене в Лисичанск. Через две или три недели меня взяли в плен. Я был именно за Луганскую Народную Республику. <…> Совершенно ни одного живого места, все ребра поломали. Меня со стрельбой брали, батальон "Донбасс" и батальон "Львов", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после задержания бойцы батальонов пытались выяснить у него, где он служил, имена командиров и сторонников республик.

"Пытали меня очень долго. Сутки меня держали. Меня пристегнули наручниками к стулу и держали сутки", — пояснил Сережников.

Затем мужчину поместили в СИЗО Старобельска. Там находились еще 200 человек, подозреваемых в лояльном отношении к республикам Донбасса, в том числе жители Кировска и Лисичанска, которые по каким-то причинам оказались на территории, подконтрольной Киеву.

"Всех осудили, некоторым по десять лет, а мне дали три года тюрьмы. Пытали здесь (в Лисичанске. — Прим. ред.), там в СИЗО никто не пытал, издевались просто, но вы знаете, это тюрьма", — поделился воспоминаниями Сережников.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На территории Донецкой Народной Республики освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где находится крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:39
Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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