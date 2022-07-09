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Названы сроки следующего пуска тяжелой ракеты "Протон-М" - РИА Новости, 09.07.2022
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Названы сроки следующего пуска тяжелой ракеты "Протон-М"
Названы сроки следующего пуска тяжелой ракеты "Протон-М" - РИА Новости, 09.07.2022
Названы сроки следующего пуска тяжелой ракеты "Протон-М"
Россия проведет ближайший пуск тяжелой ракеты "Протон-М" осенью 2022 года, речь идет о космическом аппарате для иностранного заказчика, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T03:07
2022-07-09T03:25
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
байконур (город)
протон-м
алексей варочко
москва
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия проведет ближайший пуск тяжелой ракеты "Протон-М" осенью 2022 года, речь идет о космическом аппарате для иностранного заказчика, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева, где производятся эти ракеты, Алексей Варочко.Он уточнил, что ракета уже находится на техническом комплексе космодрома Байконур и готова к началу работ с космической головной частью.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что пуски двух "Протонов-М" должны состояться летом и поздней осенью. В этом году Россия еще не проводила пуски "Протона".Изначально в 2022 году планировали запустить три "Протона", все ракеты уже доставлены на Байконур. Один из них должен был запустить российско-европейскую миссию ExoMars-2022, однако ее отменили из-за санкций.Сейчас в России осталось 14 таких ракет, либо уже собранных, либо на стадии производства. Планируется, что их эксплуатация полностью прекратится после того, как они все будут запущены.
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, байконур (город), протон-м, алексей варочко, москва
03:07 09.07.2022 (обновлено: 03:25 09.07.2022)
 
Названы сроки следующего пуска тяжелой ракеты "Протон-М"

Производитель Варочко: следующий пуск тяжелой ракеты "Протон-М" пройдет осенью 2022 года

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Протон-М"
Запуск ракеты-носителя Протон-М - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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Запуск ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия проведет ближайший пуск тяжелой ракеты "Протон-М" осенью 2022 года, речь идет о космическом аппарате для иностранного заказчика, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева, где производятся эти ракеты, Алексей Варочко.

"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" для целевой программы Госкорпорации "Роскосмос" в интересах иностранного заказчика запланирован на осень текущего года", — сказал Варочко.

Он уточнил, что ракета уже находится на техническом комплексе космодрома Байконур и готова к началу работ с космической головной частью.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что пуски двух "Протонов-М" должны состояться летом и поздней осенью. В этом году Россия еще не проводила пуски "Протона".
Изначально в 2022 году планировали запустить три "Протона", все ракеты уже доставлены на Байконур. Один из них должен был запустить российско-европейскую миссию ExoMars-2022, однако ее отменили из-за санкций.
Сейчас в России осталось 14 таких ракет, либо уже собранных, либо на стадии производства. Планируется, что их эксплуатация полностью прекратится после того, как они все будут запущены.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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