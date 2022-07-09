https://ria.ru/20220709/proton-m-1801364156.html

Названы сроки следующего пуска тяжелой ракеты "Протон-М"

Названы сроки следующего пуска тяжелой ракеты "Протон-М" - РИА Новости, 09.07.2022

Названы сроки следующего пуска тяжелой ракеты "Протон-М"

Россия проведет ближайший пуск тяжелой ракеты "Протон-М" осенью 2022 года, речь идет о космическом аппарате для иностранного заказчика, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T03:07

2022-07-09T03:07

2022-07-09T03:25

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

байконур (город)

протон-м

алексей варочко

москва

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия проведет ближайший пуск тяжелой ракеты "Протон-М" осенью 2022 года, речь идет о космическом аппарате для иностранного заказчика, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева, где производятся эти ракеты, Алексей Варочко.Он уточнил, что ракета уже находится на техническом комплексе космодрома Байконур и готова к началу работ с космической головной частью.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что пуски двух "Протонов-М" должны состояться летом и поздней осенью. В этом году Россия еще не проводила пуски "Протона".Изначально в 2022 году планировали запустить три "Протона", все ракеты уже доставлены на Байконур. Один из них должен был запустить российско-европейскую миссию ExoMars-2022, однако ее отменили из-за санкций.Сейчас в России осталось 14 таких ракет, либо уже собранных, либо на стадии производства. Планируется, что их эксплуатация полностью прекратится после того, как они все будут запущены.

https://ria.ru/20220704/bksir-1800042179.html

россия

байконур (город)

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, байконур (город), протон-м, алексей варочко, москва