https://ria.ru/20220709/prazdnik-1801378280.html

Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 09.07.2022

Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, подчеркнув, что мусульманские организации вносят значимый... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:50

2022-07-09T09:50

2022-07-09T09:53

религия

россия

курбан-байрам

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, подчеркнув, что мусульманские организации вносят значимый вклад в сохранение своего духовного наследия, сообщается в Telegram-канале правительства России.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля."Мусульманские организации являются важной частью российского общества, вносят значимый вклад в сохранение своего духовного наследия, воспитание у подрастающего поколения уважения к обычаям предков", - говорится в сообщении.Он отметил, что в стране делается многое для восстановления объектов культуры, открытия новых мечетей, развития исламского образования, реализации просветительских проектов. Глава правительства добавил, что благодаря активной деятельности уммы развиваются государственно-конфессиональные отношения, укрепляется взаимопонимание между народами России.

https://ria.ru/20220709/prazdnik-1801373860.html

https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1800885787.html

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Дарья Буймова

россия, курбан-байрам, михаил мишустин, общество