Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220709/prazdnik-1801378280.html
Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 09.07.2022
Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, подчеркнув, что мусульманские организации вносят значимый... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:50
2022-07-09T09:53
религия
россия
курбан-байрам
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741987370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4d4914b5c6adb8830a7c4d4770e3d52.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, подчеркнув, что мусульманские организации вносят значимый вклад в сохранение своего духовного наследия, сообщается в Telegram-канале правительства России.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля."Мусульманские организации являются важной частью российского общества, вносят значимый вклад в сохранение своего духовного наследия, воспитание у подрастающего поколения уважения к обычаям предков", - говорится в сообщении.Он отметил, что в стране делается многое для восстановления объектов культуры, открытия новых мечетей, развития исламского образования, реализации просветительских проектов. Глава правительства добавил, что благодаря активной деятельности уммы развиваются государственно-конфессиональные отношения, укрепляется взаимопонимание между народами России.
https://ria.ru/20220709/prazdnik-1801373860.html
https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1800885787.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741987370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_075cb589d0dc4913b3850ea2db8280cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курбан-байрам, михаил мишустин, общество
09:50 09.07.2022 (обновлено: 09:53 09.07.2022)
 
Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Премьер Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, подчеркнув, что мусульманские организации вносят значимый вклад в сохранение своего духовного наследия, сообщается в Telegram-канале правительства России.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля.
Мусульмане во время праздника Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
09:06Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
"Мусульманские организации являются важной частью российского общества, вносят значимый вклад в сохранение своего духовного наследия, воспитание у подрастающего поколения уважения к обычаям предков", - говорится в сообщении.
Он отметил, что в стране делается многое для восстановления объектов культуры, открытия новых мечетей, развития исламского образования, реализации просветительских проектов. Глава правительства добавил, что благодаря активной деятельности уммы развиваются государственно-конфессиональные отношения, укрепляется взаимопонимание между народами России.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
01:31
Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
 
РелигияРоссияКурбан-байрамМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала