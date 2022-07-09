09:50 09.07.2022 (обновлено: 09:53 09.07.2022)
Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Премьер Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, подчеркнув, что мусульманские организации вносят значимый вклад в сохранение своего духовного наследия, сообщается в Telegram-канале правительства России.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля.
"Мусульманские организации являются важной частью российского общества, вносят значимый вклад в сохранение своего духовного наследия, воспитание у подрастающего поколения уважения к обычаям предков", - говорится в сообщении.
Он отметил, что в стране делается многое для восстановления объектов культуры, открытия новых мечетей, развития исламского образования, реализации просветительских проектов. Глава правительства добавил, что благодаря активной деятельности уммы развиваются государственно-конфессиональные отношения, укрепляется взаимопонимание между народами России.