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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 09.07.2022
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив роль мусульманской общины в жизни страны, сообщает... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:06
2022-07-09T09:06
2022-07-09T14:21
религия
курбан-байрам
религия
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив роль мусульманской общины в жизни страны, сообщает пресс-служба Кремля."Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков", — говорится в заявлении Кремля.Президент добавил, что ее деятельность важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе."Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", — заявил Путин.Президент пожелал мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.
https://ria.ru/20220709/musulmane-1801322451.html
https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1800885787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курбан-байрам, религия, общество, россия, владимир путин
09:06 09.07.2022 (обновлено: 14:21 09.07.2022)
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент Путин заявил, что праздник Курбан-байрам несет глубокий нравственный смысл