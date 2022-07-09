https://ria.ru/20220709/prazdnik-1801373860.html

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 09.07.2022

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив роль мусульманской общины в жизни страны, сообщает... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:06

2022-07-09T09:06

2022-07-09T14:21

религия

курбан-байрам

религия

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741987702_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68cf74d0892366e5fb5c66850ec166fb.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив роль мусульманской общины в жизни страны, сообщает пресс-служба Кремля."Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков", — говорится в заявлении Кремля.Президент добавил, что ее деятельность важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе."Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", — заявил Путин.Президент пожелал мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.

https://ria.ru/20220709/musulmane-1801322451.html

https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1800885787.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курбан-байрам, религия, общество, россия, владимир путин