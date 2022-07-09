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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 09.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220709/prazdnik-1801373860.html
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 09.07.2022
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив роль мусульманской общины в жизни страны, сообщает... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:06
2022-07-09T14:21
религия
курбан-байрам
религия
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив роль мусульманской общины в жизни страны, сообщает пресс-служба Кремля."Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков", — говорится в заявлении Кремля.Президент добавил, что ее деятельность важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе."Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", — заявил Путин.Президент пожелал мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.
https://ria.ru/20220709/musulmane-1801322451.html
https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1800885787.html
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курбан-байрам, религия, общество, россия, владимир путин
09:06 09.07.2022 (обновлено: 14:21 09.07.2022)
 
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент Путин заявил, что праздник Курбан-байрам несет глубокий нравственный смысл

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМусульмане во время праздника Курбан-байрам
Мусульмане во время праздника Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мусульмане во время праздника Курбан-байрам. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив роль мусульманской общины в жизни страны, сообщает пресс-служба Кремля.
"Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков", — говорится в заявлении Кремля.
Празднование Курбан-байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
08:00Религия
"Прощаются все грехи". Как мусульмане на самом деле отмечают Курбан-байрам
Президент добавил, что ее деятельность важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе.
"Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", — заявил Путин.
Президент пожелал мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
01:31
Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
 
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