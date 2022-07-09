https://ria.ru/20220709/posolstvo-1801396082.html
Угрозы безопасности посольства России на Шри-Ланке нет
Угрозы безопасности посольства России на Шри-Ланке нет - РИА Новости, 09.07.2022
Угрозы безопасности посольства России на Шри-Ланке нет
Угрозы для безопасности посольства РФ на Шри-Ланке в связи с протестами в стране не существует, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:22
2022-07-09T12:22
2022-07-09T15:50
в мире
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Угрозы для безопасности посольства РФ на Шри-Ланке в связи с протестами в стране не существует, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Какой-либо угрозы безопасности посольства нет", - сообщили в посольстве.Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботы толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке
12:22 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
Угрозы безопасности посольства России на Шри-Ланке нет
Угроза безопасности посольства России на Шри-Ланке из-за протестов в стране отсутствует
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Угрозы для безопасности посольства РФ на Шри-Ланке в связи с протестами в стране не существует, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Какой-либо угрозы безопасности посольства нет", - сообщили в посольстве.
Политические активисты на Шри-Ланке
ранее призвали к антиправительственному маршу в Коломбо
в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботы толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.