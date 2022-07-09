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Угрозы безопасности посольства России на Шри-Ланке нет

Угрозы безопасности посольства России на Шри-Ланке нет - РИА Новости, 09.07.2022

Угрозы безопасности посольства России на Шри-Ланке нет

Угрозы для безопасности посольства РФ на Шри-Ланке в связи с протестами в стране не существует, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:22

2022-07-09T12:22

2022-07-09T15:50

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Угрозы для безопасности посольства РФ на Шри-Ланке в связи с протестами в стране не существует, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Какой-либо угрозы безопасности посольства нет", - сообщили в посольстве.Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботы толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке