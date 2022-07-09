https://ria.ru/20220709/pomosch-1801385906.html

В ЛНР доставили гумпомощь в Рубежное и Лисичанск

В ЛНР доставили гумпомощь в Рубежное и Лисичанск - РИА Новости, 09.07.2022

В ЛНР доставили гумпомощь в Рубежное и Лисичанск

За сутки в ЛНР проведены две гуманитарные акции, в ходе которой волнтеры доставили горячую пищу в Рубежное, а также адресную гуманитарную помощь в Лисичанск,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:16

2022-07-09T11:16

2022-07-09T11:16

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. За сутки в ЛНР проведены две гуманитарные акции, в ходе которой волнтеры доставили горячую пищу в Рубежное, а также адресную гуманитарную помощь в Лисичанск, сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко."Волонтеры ОО "Пища жизни" совместно с Народной милицией ЛНР доставили горячие обеды нуждающимся жителям Рубежного. Также волонтерами гуманитарного проекта "Буханка" при поддержке НМ ЛНР была доставлена адресная гуманитарная помощи жителям освобожденного Лисичанска, кроме того, представителями ВПП "Единая Россия" был открыт гуманитарный центр в городе", - сообщил он.

https://ria.ru/20220709/pomosch-1801381811.html

луганская народная республика

лисичанск

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, лисичанск, рубежное, единая россия