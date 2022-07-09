Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР доставили гумпомощь в Рубежное и Лисичанск - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/pomosch-1801385906.html
В ЛНР доставили гумпомощь в Рубежное и Лисичанск
В ЛНР доставили гумпомощь в Рубежное и Лисичанск - РИА Новости, 09.07.2022
В ЛНР доставили гумпомощь в Рубежное и Лисичанск
За сутки в ЛНР проведены две гуманитарные акции, в ходе которой волнтеры доставили горячую пищу в Рубежное, а также адресную гуманитарную помощь в Лисичанск,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:16
2022-07-09T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798823171_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_376792b8bc4bd4b8cf24df42cb52c945.jpg
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. За сутки в ЛНР проведены две гуманитарные акции, в ходе которой волнтеры доставили горячую пищу в Рубежное, а также адресную гуманитарную помощь в Лисичанск, сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко."Волонтеры ОО "Пища жизни" совместно с Народной милицией ЛНР доставили горячие обеды нуждающимся жителям Рубежного. Также волонтерами гуманитарного проекта "Буханка" при поддержке НМ ЛНР была доставлена адресная гуманитарная помощи жителям освобожденного Лисичанска, кроме того, представителями ВПП "Единая Россия" был открыт гуманитарный центр в городе", - сообщил он.
https://ria.ru/20220709/pomosch-1801381811.html
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798823171_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_09073293e0434cce59404e445b45049c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, лисичанск, рубежное, единая россия
11:16 09.07.2022
 
В ЛНР доставили гумпомощь в Рубежное и Лисичанск

Народная милиция: в ЛНР доставили гумпомощь в Рубежное и Лисичанск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. За сутки в ЛНР проведены две гуманитарные акции, в ходе которой волнтеры доставили горячую пищу в Рубежное, а также адресную гуманитарную помощь в Лисичанск, сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко.
"Волонтеры ОО "Пища жизни" совместно с Народной милицией ЛНР доставили горячие обеды нуждающимся жителям Рубежного. Также волонтерами гуманитарного проекта "Буханка" при поддержке НМ ЛНР была доставлена адресная гуманитарная помощи жителям освобожденного Лисичанска, кроме того, представителями ВПП "Единая Россия" был открыт гуманитарный центр в городе", - сообщил он.
Более 100 тонн гуманитарной помощи доставили в Донецк - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
10:44Специальная военная операция на Украине
Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРубежноеЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала