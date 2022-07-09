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Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/pomosch-1801381811.html
Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии
Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии - РИА Новости, 09.07.2022
Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии
Более 100 тонн помощи привезли в ДНР волонтеры из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:44
2022-07-09T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донецк (днр)
украина
белоруссия
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Более 100 тонн помощи привезли в ДНР волонтеры из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня прибыл груз, который поедет на передовую... Более 100 тонн", - сказала РИА Новости координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.По ее словам, данный груз будет распределен среди бойцов и мирных жителей республики.Один из волонтеров, блогер Владимир Бурник сообщил, что привез снаряжение и амуницию для бойцов республики. "Это прежде всего форма, спальные мешки, коллиматорные прицелы, активные наушники. А самый главный наш козырь - это (квадрокоптер) 10 mavic 3" - сказал Бурник РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220706/vrachi-1800621816.html
https://ria.ru/20220707/donbass-1800992627.html
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Более 100 тонн гуманитарной помощи доставили в Донецк
Квадрокоптеры, тактические наушники, продукты питания. Более 100 тонн гуманитарной помощи доставили волонтеры в Донецк.
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), украина, белоруссия
10:44 09.07.2022 (обновлено: 14:18 09.07.2022)
 
Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии

В Донецк привезли более ста тонн помощи из России и Белоруссии для бойцов и мирных жителей

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Более 100 тонн помощи привезли в ДНР волонтеры из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня прибыл груз, который поедет на передовую... Более 100 тонн", - сказала РИА Новости координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.
Из Тулы с заботой: группа врачей с медоборудованием направилась в Мариуполь для помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 11:24
Из Тулы с заботой: врачи с медоборудованием выехали в Мариуполь для помощиПравительство Тулы отправило в Мариуполь три передвижных медицинских комплекса с профессиональным оборудованием и группой специалистов, которые смогут оказать квалифицированную помощь раненным при обстрелах жителям города. В состав медицинской бригады войдут терапевты, педиатры, кардиологи и даже стоматологи.
По ее словам, данный груз будет распределен среди бойцов и мирных жителей республики.
Один из волонтеров, блогер Владимир Бурник сообщил, что привез снаряжение и амуницию для бойцов республики. "Это прежде всего форма, спальные мешки, коллиматорные прицелы, активные наушники. А самый главный наш козырь - это (квадрокоптер) 10 mavic 3" - сказал Бурник РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 16:42Специальная военная операция на Украине
Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Подарки и спортинвентарь: Мезенцев посетил спортучилище и детскую больницу в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:19Союзное государство
Госсекретарь Союзного государства передал помощь детской больнице в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияДонецк (ДНР)УкраинаБелоруссия
 
 
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