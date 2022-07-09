10:44 09.07.2022 (обновлено: 14:18 09.07.2022)
Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии
В Донецк привезли более ста тонн помощи из России и Белоруссии для бойцов и мирных жителей
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Более 100 тонн помощи привезли в ДНР волонтеры из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня прибыл груз, который поедет на передовую... Более 100 тонн", - сказала РИА Новости координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.
6 июля, 11:24Из Тулы с заботой: врачи с медоборудованием выехали в Мариуполь для помощиПравительство Тулы отправило в Мариуполь три передвижных медицинских комплекса с профессиональным оборудованием и группой специалистов, которые смогут оказать квалифицированную помощь раненным при обстрелах жителям города. В состав медицинской бригады войдут терапевты, педиатры, кардиологи и даже стоматологи.
По ее словам, данный груз будет распределен среди бойцов и мирных жителей республики.
Один из волонтеров, блогер Владимир Бурник сообщил, что привез снаряжение и амуницию для бойцов республики. "Это прежде всего форма, спальные мешки, коллиматорные прицелы, активные наушники. А самый главный наш козырь - это (квадрокоптер) 10 mavic 3" - сказал Бурник РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.