https://ria.ru/20220709/pomosch-1801381811.html

Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии

Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии - РИА Новости, 09.07.2022

Волонтеры доставили в Донецк более ста тонн помощи из России и Белоруссии

Более 100 тонн помощи привезли в ДНР волонтеры из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:44

2022-07-09T10:44

2022-07-09T14:18

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донецк (днр)

украина

белоруссия

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Более 100 тонн помощи привезли в ДНР волонтеры из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня прибыл груз, который поедет на передовую... Более 100 тонн", - сказала РИА Новости координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.По ее словам, данный груз будет распределен среди бойцов и мирных жителей республики.Один из волонтеров, блогер Владимир Бурник сообщил, что привез снаряжение и амуницию для бойцов республики. "Это прежде всего форма, спальные мешки, коллиматорные прицелы, активные наушники. А самый главный наш козырь - это (квадрокоптер) 10 mavic 3" - сказал Бурник РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

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https://ria.ru/20220706/gumpomosch-1800749197.html

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Дарья Буймова

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Более 100 тонн гуманитарной помощи доставили в Донецк Квадрокоптеры, тактические наушники, продукты питания. Более 100 тонн гуманитарной помощи доставили волонтеры в Донецк. 2022-07-09T10:44 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), украина, белоруссия