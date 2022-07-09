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Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/pomosch-1801360656.html
Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов
Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 09.07.2022
Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов
Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T00:40
2022-07-09T00:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вашингтон
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил Белый дом."Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине", — говорится в сообщении.
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в мире, сша, украина, вашингтон, джо байден
00:40 09.07.2022 (обновлено: 00:52 09.07.2022)
 
Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов

Байден подписал указ о выделении Украине оборонной помощи на 400 миллионов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил Белый дом.
"Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине", — говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВашингтонДжо Байден
 
 
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