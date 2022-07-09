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Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов

Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 09.07.2022

Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T00:40

2022-07-09T00:40

2022-07-09T00:52

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил Белый дом."Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине", — говорится в сообщении.

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