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Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 09.07.2022
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Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций УЕФА
Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 09.07.2022
Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций УЕФА
Фанаты польского футбольного клуба "Погонь" из города Щецин устроили антиукраинскую акцию во время матча Лиги конференций УЕФА против исландского "Рейкьявика"... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:33
2022-07-09T13:10
в мире
варшава
киев
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
верховная рада украины
польша
украина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Фанаты польского футбольного клуба "Погонь" из города Щецин устроили антиукраинскую акцию во время матча Лиги конференций УЕФА против исландского "Рейкьявика". Об этом сообщил в своем телеграм-канале политолог Матеуш Пискорский.Судя по опубликованному фото, на одной из трибун польские болельщики вывесили баннер со словами "Волынь 1943. Помним!". По словам политолога, такой шаг возмутил многие украинские СМИ, решившие связать эти события с некоей "российской провокацией". Он напомнил, что жертвами Волынской резни были как поляки, так и представители других национальностей, в том числе украинцы."Осуждение нас за напоминание об этом свидетельствует лишь об авторах голосов возмущения. Это необандеровцы, восхваляющие или отрицающие", — подчеркнул Пискорский.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери Киев оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада также приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
https://ria.ru/20220701/posol-1799496275.html
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в мире, варшава, киев, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, верховная рада украины, польша, украина
11:33 09.07.2022 (обновлено: 13:10 09.07.2022)
 
Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций УЕФА

Польские фанаты провели антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций УЕФА

© Фото : Stadionowi OprawcyФанаты ФК "Погонь" из польского Щецина вывесили баннер с лозунгом "Волынь 43 - мы помним" во время матча Лиги Конференции Европы
Фанаты ФК Погонь из польского Щецина вывесили баннер с лозунгом Волынь 43 - мы помним во время матча Лиги Конференции Европы - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : Stadionowi Oprawcy
Фанаты ФК "Погонь" из польского Щецина вывесили баннер с лозунгом "Волынь 43 - мы помним" во время матча Лиги Конференции Европы
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Фанаты польского футбольного клуба "Погонь" из города Щецин устроили антиукраинскую акцию во время матча Лиги конференций УЕФА против исландского "Рейкьявика". Об этом сообщил в своем телеграм-канале политолог Матеуш Пискорский.
Судя по опубликованному фото, на одной из трибун польские болельщики вывесили баннер со словами "Волынь 1943. Помним!". По словам политолога, такой шаг возмутил многие украинские СМИ, решившие связать эти события с некоей "российской провокацией". Он напомнил, что жертвами Волынской резни были как поляки, так и представители других национальностей, в том числе украинцы.
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"Осуждение нас за напоминание об этом свидетельствует лишь об авторах голосов возмущения. Это необандеровцы, восхваляющие или отрицающие", — подчеркнул Пискорский.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств.
Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери Киев оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада также приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
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В миреВаршаваКиевУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистовВерховная Рада УкраиныПольшаУкраина
 
 
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