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Председатель сената Франции обсудил с Зеленским военную поддержку Украине

Председатель сената Франции обсудил с Зеленским военную поддержку Украине - РИА Новости, 09.07.2022

Председатель сената Франции обсудил с Зеленским военную поддержку Украине

Председатель сената Франции Жерар Ларше сообщил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским военную поддержку Украине. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:21

2022-07-09T19:21

2022-07-09T19:21

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украина

киев

верховная рада украины

жерар ларше

руслан стефанчук

владимир зеленский

франция

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ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Председатель сената Франции Жерар Ларше сообщил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским военную поддержку Украине.Ларше в пятницу и субботу находится с поездкой на Украине.В эфире телеканала BFMTV Ларше также сообщил, что Зеленский попросил о военной помощи Парижа, "чтобы сражаться на равных".В июне глава французского сената Жерар Ларше заявлял, что отправится в Киев по приглашению главы Верховной рады Руслана Стефанчука.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/ustupki-1796911904.html

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киев

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, жерар ларше, руслан стефанчук, владимир зеленский, франция