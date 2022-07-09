Председатель сената Франции обсудил с Зеленским военную поддержку Украине
Председатель сената Франции Ларше обсудил с Зеленским в Киеве военную поддержку Украине
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Председатель сената Франции Жерар Ларше сообщил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским военную поддержку Украине.
Ларше в пятницу и субботу находится с поездкой на Украине.
"Очень большая честь быть принятым президентом Владимиром Зеленским. Я выразил ему наше глубокое уважение за его мужество и хладнокровие. Мы обсудили кандидатуру Украины на вступление в ЕС, поставки оружия перед лицом российской агрессии и зерновые", - написал председатель французского сената в своем Twitter.
В эфире телеканала BFMTV Ларше также сообщил, что Зеленский попросил о военной помощи Парижа, "чтобы сражаться на равных".
В июне глава французского сената Жерар Ларше заявлял, что отправится в Киев по приглашению главы Верховной рады Руслана Стефанчука.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.