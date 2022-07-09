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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.07.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области еще на две недели – до 24 июля, сообщил губернатор Геннадий Гладков. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:58
2022-07-09T17:58
2022-07-09T17:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
геннадий гладков
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области еще на две недели – до 24 июля, сообщил губернатор Геннадий Гладков."До 24 июля на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ. Также до 24 июля действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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белгородская область, геннадий гладков, украина, россия, ситуация в днр и лнр
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 24 июля