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Украинские войска выпустили десять мин по Горловке и Доломитному в ДНР

Украинские войска выпустили десять мин по Горловке и Доломитному в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска выпустили десять мин по Горловке и Доломитному в ДНР

Украинские войска за 20 минут выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке и Доломитному в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:59

2022-07-09T19:59

2022-07-09T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке и Доломитному в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.00 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 4 мины из 120 мм; 19.21 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика