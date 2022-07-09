13:40 09.07.2022 (обновлено: 15:35 09.07.2022)
В Херсонской области рассказали, зачем ВСУ обстреливают регион
Стремоусов: украинская власть ведет обстрел Херсона, чтобы посеять в людях страх
© AP PhotoВоенные в Херсоне
© AP Photo
Военные в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Обстрелы Херсонской области украинскими войсками производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, сказал РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Утром в субботу по целям над Херсоном сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области, сообщили ранее в администрации региона.
"Задача украинских властей – любой ценой посеять страх. Они не могут простить, что мирная жизнь в области налаживается. Идет работа над подготовкой учебного процесса, начинают работать пенсионные фонды, идет выдача паспортов – понятно, что украинской стороне никак этого допустить. И это не выбор украинского народа, это выбор представителей колонии Запада Украины, которые отрабатывают получаемые деньги ценой смертей людей на освобожденных территориях", - сказал Стремоусов.
Пострадавшие от украинских обстрелов есть всегда, добавил он, затруднившись назвать их точное число на данный момент. "Надо понимать, что при любом ударе по освобожденным территориям всегда есть пострадавшие", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.