https://ria.ru/20220709/obstrely-1801406375.html

В Херсонской области рассказали, зачем ВСУ обстреливают регион

В Херсонской области рассказали, зачем ВСУ обстреливают регион - РИА Новости, 09.07.2022

В Херсонской области рассказали, зачем ВСУ обстреливают регион

Обстрелы Херсонской области украинскими войсками производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, сказал РИА Новости замглавы... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:40

2022-07-09T13:40

2022-07-09T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

херсон

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Обстрелы Херсонской области украинскими войсками производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, сказал РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Утром в субботу по целям над Херсоном сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области, сообщили ранее в администрации региона."Задача украинских властей – любой ценой посеять страх. Они не могут простить, что мирная жизнь в области налаживается. Идет работа над подготовкой учебного процесса, начинают работать пенсионные фонды, идет выдача паспортов – понятно, что украинской стороне никак этого допустить. И это не выбор украинского народа, это выбор представителей колонии Запада Украины, которые отрабатывают получаемые деньги ценой смертей людей на освобожденных территориях", - сказал Стремоусов.Пострадавшие от украинских обстрелов есть всегда, добавил он, затруднившись назвать их точное число на данный момент. "Надо понимать, что при любом ударе по освобожденным территориям всегда есть пострадавшие", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , украина, херсон, кирилл стремоусов