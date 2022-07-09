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В Херсонской области рассказали, зачем ВСУ обстреливают регион - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/obstrely-1801406375.html
В Херсонской области рассказали, зачем ВСУ обстреливают регион
В Херсонской области рассказали, зачем ВСУ обстреливают регион - РИА Новости, 09.07.2022
В Херсонской области рассказали, зачем ВСУ обстреливают регион
Обстрелы Херсонской области украинскими войсками производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, сказал РИА Новости замглавы... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:40
2022-07-09T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
херсон
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Обстрелы Херсонской области украинскими войсками производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, сказал РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Утром в субботу по целям над Херсоном сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области, сообщили ранее в администрации региона."Задача украинских властей – любой ценой посеять страх. Они не могут простить, что мирная жизнь в области налаживается. Идет работа над подготовкой учебного процесса, начинают работать пенсионные фонды, идет выдача паспортов – понятно, что украинской стороне никак этого допустить. И это не выбор украинского народа, это выбор представителей колонии Запада Украины, которые отрабатывают получаемые деньги ценой смертей людей на освобожденных территориях", - сказал Стремоусов.Пострадавшие от украинских обстрелов есть всегда, добавил он, затруднившись назвать их точное число на данный момент. "Надо понимать, что при любом ударе по освобожденным территориям всегда есть пострадавшие", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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в мире, херсонская область , украина, херсон, кирилл стремоусов
13:40 09.07.2022 (обновлено: 15:35 09.07.2022)
 
В Херсонской области рассказали, зачем ВСУ обстреливают регион

Стремоусов: украинская власть ведет обстрел Херсона, чтобы посеять в людях страх

© AP PhotoВоенные в Херсоне
Военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo
Военные в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Обстрелы Херсонской области украинскими войсками производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, сказал РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Утром в субботу по целям над Херсоном сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области, сообщили ранее в администрации региона.
"Задача украинских властей – любой ценой посеять страх. Они не могут простить, что мирная жизнь в области налаживается. Идет работа над подготовкой учебного процесса, начинают работать пенсионные фонды, идет выдача паспортов – понятно, что украинской стороне никак этого допустить. И это не выбор украинского народа, это выбор представителей колонии Запада Украины, которые отрабатывают получаемые деньги ценой смертей людей на освобожденных территориях", - сказал Стремоусов.
Пострадавшие от украинских обстрелов есть всегда, добавил он, затруднившись назвать их точное число на данный момент. "Надо понимать, что при любом ударе по освобожденным территориям всегда есть пострадавшие", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаХерсонКирилл Стремоусов
 
 
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