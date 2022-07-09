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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное
Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T23:34
2022-07-09T23:34
2022-07-09T23:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.00 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 21.15 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220707/terrorizm-1800888092.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное