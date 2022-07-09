https://ria.ru/20220709/obstrel-1801480058.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное

Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T23:34

2022-07-09T23:34

2022-07-09T23:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.00 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 21.15 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220707/terrorizm-1800888092.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс