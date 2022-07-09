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Украинские войска обстреляли Горловку и Старомихайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Старомихайловку в ДНР
Украинские войска за 10 минут обстреляли Горловку и Старомихайловку, выпустив в том числе три мины калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T22:53
2022-07-09T22:53
2022-07-09T22:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
старомихайловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Горловку и Старомихайловку, выпустив в том числе три мины калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.50 - н.п. Дзержинск (ш-та Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 20.40 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 3 гранаты из СПГ", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220706/kommunalschiki-1800814276.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, старомихайловка, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Горловку и Старомихайловку в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Горловки и Старомихайловки со стороны украинских войск