11:07 09.07.2022 (обновлено: 11:09 09.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку артиллерией "натовского" калибра
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинские военные
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Донецк и Горловку артиллерией натовского калибра 155 мм, выпустив 11 снарядов, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.35 - населенный пункт Победа - Донецк (микрорайон Текстильщик): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.40 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.