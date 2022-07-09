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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 5 минут обстреляли Донецк и Горловку артиллерией натовского калибра 155 мм, выпустив 11 снарядов, сообщило в субботу представительство ДНР... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:07
2022-07-09T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Донецк и Горловку артиллерией натовского калибра 155 мм, выпустив 11 снарядов, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.35 - населенный пункт Победа - Донецк (микрорайон Текстильщик): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.40 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, горловка, украина
11:07 09.07.2022 (обновлено: 11:09 09.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку артиллерией "натовского" калибра

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Донецк и Горловку артиллерией натовского калибра 155 мм, выпустив 11 снарядов, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.35 - населенный пункт Победа - Донецк (микрорайон Текстильщик): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.40 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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04:42Специальная военная операция на Украине
США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраина
 
 
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