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Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, говорится в сообщении Народной милиции республики. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:39
2022-07-09T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, говорится в сообщении Народной милиции республики."За прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики".
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в мире, украина, днр
Материал дополняется
10:39 09.07.2022 (обновлено: 10:58 09.07.2022)
 
Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, говорится в сообщении Народной милиции республики.
"За прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
10:41Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града"
Отмечается, что "огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДНР
 
 
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