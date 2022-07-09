https://ria.ru/20220709/obstrel-1801381402.html

Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, говорится в сообщении Народной милиции республики. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:39

2022-07-09T10:39

2022-07-09T10:58

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, говорится в сообщении Народной милиции республики."За прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики".

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр