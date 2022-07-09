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Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, говорится в сообщении Народной милиции республики. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:39
2022-07-09T10:39
2022-07-09T10:58
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, говорится в сообщении Народной милиции республики."За прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики".
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801381651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днр
Материал дополняется
10:39 09.07.2022 (обновлено: 10:58 09.07.2022)
Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР