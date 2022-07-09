https://ria.ru/20220709/obstrel-1801374054.html

В ДНР двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка

В ДНР двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 09.07.2022

В ДНР двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка

Еще двое мирных жителей пострадали в результате вчерашнего обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:08

2022-07-09T09:08

2022-07-09T09:09

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Еще двое мирных жителей пострадали в результате вчерашнего обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении двух гражданских лиц - мужчин 1977, 1956 годов рождения в результате вчерашнего обстрела ВФУ, Кировского района г. Донецка", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что три мирных жителя погибли, 14 были ранены при обстрелах украинскими войсками Донецкой Народной Республики в пятницу.

https://ria.ru/20220709/obstrel-1801373952.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина