https://ria.ru/20220709/obstrel-1801374054.html
В ДНР двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка
В ДНР двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 09.07.2022
В ДНР двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка
Еще двое мирных жителей пострадали в результате вчерашнего обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:08
2022-07-09T09:08
2022-07-09T09:09
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Еще двое мирных жителей пострадали в результате вчерашнего обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении двух гражданских лиц - мужчин 1977, 1956 годов рождения в результате вчерашнего обстрела ВФУ, Кировского района г. Донецка", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что три мирных жителя погибли, 14 были ранены при обстрелах украинскими войсками Донецкой Народной Республики в пятницу.
https://ria.ru/20220709/obstrel-1801373952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
09:08 09.07.2022 (обновлено: 09:09 09.07.2022)
В ДНР двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка
В ДНР двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ