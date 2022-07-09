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ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:07
2022-07-09T09:14
специальная военная операция на украине
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украина
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Противник применял ... артиллерию … Выпустив 218 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Пантелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили 16 гражданских лиц, в том числе трое детей. Кроме того, были повреждены 28 домостроений в Ленинском, Куйбышевском, Кировском, Калининском и Петровском районах Донецка, Горловке и Александровке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.
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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр
09:07 09.07.2022 (обновлено: 09:14 09.07.2022)
 
ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Противник применял ... артиллерию … Выпустив 218 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Пантелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили 16 гражданских лиц, в том числе трое детей. Кроме того, были повреждены 28 домостроений в Ленинском, Куйбышевском, Кировском, Калининском и Петровском районах Донецка, Горловке и Александровке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.
 
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