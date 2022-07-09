https://ria.ru/20220709/obstrel-1801373952.html

ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:07

2022-07-09T09:07

2022-07-09T09:14

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Противник применял ... артиллерию … Выпустив 218 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Пантелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили 16 гражданских лиц, в том числе трое детей. Кроме того, были повреждены 28 домостроений в Ленинском, Куйбышевском, Кировском, Калининском и Петровском районах Донецка, Горловке и Александровке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220708/flot-1801351068.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр