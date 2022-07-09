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В Испании раскрыли десять лживых заявлений саммита НАТО

В Испании раскрыли десять лживых заявлений саммита НАТО - РИА Новости, 09.07.2022

В Испании раскрыли десять лживых заявлений саммита НАТО

Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва проанализировал заявление, сделанное по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО, и заявил о найденных в нем... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:48

2022-07-09T19:48

2022-07-09T21:02

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва проанализировал заявление, сделанное по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО, и заявил о найденных в нем десяти лживых утверждениях.Автор назвал НАТО жестоким инструментом, служащим для "достижения господства над территориями, владения природными и энергетическими ресурсами и новыми рынками с помощью силы", и заявил, что перечисленные в публикации десять пунктов — лишь неполный список лживых утверждений.Первым враньем Сильва назвал заявление об оборонительном характере альянса."Еще бы сказали, что НАТО — пацифистская организация, чтобы уж точно было лживо и бессмысленно", — добавил он.Репортер заявил, что военный блок создан для защиты интересов конкретных стран и всегда делал упор на военную эскалацию.Второй ложью журналист назвал обвинения в адрес России в экспансионизме и империалистических устремлениях и обращенные к Москве призывы прекратить спецоперацию на Украине. Он указал на нежелание НАТО вести переговоры и продолжающиеся поставки оружия Киеву."Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь. С 1949 года расширялась только НАТО. Организация все больше окружала Россию", — заявил Сильва.Еще одно не соответствующее действительности утверждение — заявление о беспрецедентной силе и сплоченности альянса. Журналист посетовал на расширение присутствия сил НАТО в Испании, хотя угрозой организация называет Россию — не имеющую общих границ с королевством.Отношение к Москве как к главной угрозе он тоже раскритиковал. По его словам, это нужно США для сохранения уходящей мировой гегемонии.Пятый пункт в статье: "Китай — вызов ценностям НАТО". Сильва увидел в нем провокацию и враждебность в отношении культуры, которая просто не похожа на западную, а также очередной пример использования альянса в интересах США.Следующая ложь — готовность НАТО защищать "каждый сантиметр своей территории". Автор назвал это агрессивным и высокомерным заявлением с целью запугать другие страны."Страны НАТО должны были бы продвигать политику, которая гарантировала бы, что ни один сантиметр страны и вообще какой-либо территории не будет атакован", — написал Сильва и призвал политиков быть хорошими переговорщиками, а не вести себя как хулиганы.Седьмой ложью журналист назвал заявление об обсуждении НАТО проблем с глобальным потеплением. Сильва пояснил, что военная организация не может интересоваться вопросами климата, так как армии, по его словам, сильнее всего загрязняют окружающую среду."НАТО также займется южным флангом", — назвал Сильва еще одно лживое утверждение альянса. Журналист пояснил, что альянс решил бороться с террористами в Африке и миграцией из региона. Репортер обвинил НАТО в создании условий для бегства людей из развивающихся стран в богатые — войн, бедности, расхищения ресурсов, свержения правительств.Также Сильва раскритиковал заявление о необходимости увеличить военный бюджет в странах альянса до двух процентов ВВП. Журналист указал на потребность вложений в образование и медицину, а не в армию."Страны Североатлантического альянса — антиподы культуры мира", — добавил он.Десятой ложью автор назвал утверждение об опасности и непредсказуемости мира. По его мнению, это самое циничное и скандальное заявление."Именно из-за политики таких организаций, как НАТО, мир становится опаснее", — подчеркнул он.Сильва обвинил западных лидеров в развязывании войн и "политике мародерства" в отношении целых государств. Это и делает из мира пороховую бочку, подчеркнул журналист и заявил, что человечество нуждается в роспуске НАТО.Полную версию материала читайте на ИноСми >>>

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