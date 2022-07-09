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СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц - РИА Новости, 09.07.2022
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СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц
СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц - РИА Новости, 09.07.2022
СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц
Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:37
2022-07-09T21:37
берлин (город)
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДПГ.Мероприятие прошло в минувшую среду, на нем присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов.Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам от партии заявил, что на вечеринке "явно" произошли посягательства с применением наркотиков.По данным Tagesspiegel, расследование ведет уголовная полиция Берлина, в деле уже есть пять пострадавших."Наркотиком изнасилования" (K.-o.-Tropfen) называют вещества, с помощью которых злоумышленники делают жертву недееспособной.
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берлин (город), в мире, германия, олаф шольц
20:37 09.07.2022 (обновлено: 21:37 09.07.2022)
 
СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц

Tagesspiegel: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на мероприятии с участием Шольца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Социал-демократической партии Германии в Берлине
Штаб-квартира Социал-демократической партии Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира Социал-демократической партии Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДПГ.
Мероприятие прошло в минувшую среду, на нем присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов.
Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам от партии заявил, что на вечеринке "явно" произошли посягательства с применением наркотиков.
"Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага", — отметил политик.
По данным Tagesspiegel, расследование ведет уголовная полиция Берлина, в деле уже есть пять пострадавших.
"Наркотиком изнасилования" (K.-o.-Tropfen) называют вещества, с помощью которых злоумышленники делают жертву недееспособной.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 21:27
В СДПГ испугались ответных мер России на санкции Запада из-за Украины
 
Берлин (город)В миреГерманияОлаф Шольц
 
 
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