https://ria.ru/20220709/narkotik-1801463006.html
СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц
СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц - РИА Новости, 09.07.2022
СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц
Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:37
2022-07-09T20:37
2022-07-09T21:37
берлин (город)
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДПГ.Мероприятие прошло в минувшую среду, на нем присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов.Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам от партии заявил, что на вечеринке "явно" произошли посягательства с применением наркотиков.По данным Tagesspiegel, расследование ведет уголовная полиция Берлина, в деле уже есть пять пострадавших."Наркотиком изнасилования" (K.-o.-Tropfen) называют вещества, с помощью которых злоумышленники делают жертву недееспособной.
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берлин (город), в мире, германия, олаф шольц
20:37 09.07.2022 (обновлено: 21:37 09.07.2022)
СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц
Tagesspiegel: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на мероприятии с участием Шольца