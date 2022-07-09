https://ria.ru/20220709/narkotik-1801463006.html

СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц

СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц - РИА Новости, 09.07.2022

СМИ: женщинам подмешали "наркотик изнасилования" на вечере, где был Шольц

Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:37

2022-07-09T20:37

2022-07-09T21:37

берлин (город)

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДПГ.Мероприятие прошло в минувшую среду, на нем присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов.Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам от партии заявил, что на вечеринке "явно" произошли посягательства с применением наркотиков.По данным Tagesspiegel, расследование ведет уголовная полиция Берлина, в деле уже есть пять пострадавших."Наркотиком изнасилования" (K.-o.-Tropfen) называют вещества, с помощью которых злоумышленники делают жертву недееспособной.

https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773958831.html

берлин (город)

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берлин (город), в мире, германия, олаф шольц