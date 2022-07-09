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ВС России поразили два пункта дислокации наемников под Харьковом - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801394804.html
ВС России поразили два пункта дислокации наемников под Харьковом
ВС России поразили два пункта дислокации наемников под Харьковом - РИА Новости, 09.07.2022
ВС России поразили два пункта дислокации наемников под Харьковом
Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:11
2022-07-09T12:40
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьков
днепропетровская область
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Отмечается, что также были поражены подразделения артиллерии на огневых позициях в 72 районах, живая сила и военная техника украинских военных в 117 районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова."Уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области", - добавили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
днепропетровская область
николаевская область
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Минобороны РФ об уничтожении пунктов дислокации иностранных наемников и артиллерии ВСУ
Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, днепропетровская область, николаевская область, вооруженные силы украины
12:11 09.07.2022 (обновлено: 12:40 09.07.2022)
 
ВС России поразили два пункта дислокации наемников под Харьковом

Минобороны: ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наемников под Харьковом

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
Отмечается, что также были поражены подразделения артиллерии на огневых позициях в 72 районах, живая сила и военная техника украинских военных в 117 районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова.
"Уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области", - добавили в российском военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ХарьковДнепропетровская областьНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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