https://ria.ru/20220709/naemniki-1801394804.html

ВС России поразили два пункта дислокации наемников под Харьковом

ВС России поразили два пункта дислокации наемников под Харьковом - РИА Новости, 09.07.2022

ВС России поразили два пункта дислокации наемников под Харьковом

Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:11

2022-07-09T12:11

2022-07-09T12:40

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьков

днепропетровская область

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Отмечается, что также были поражены подразделения артиллерии на огневых позициях в 72 районах, живая сила и военная техника украинских военных в 117 районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова."Уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области", - добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

днепропетровская область

николаевская область

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Влада Копылова

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Минобороны РФ об уничтожении пунктов дислокации иностранных наемников и артиллерии ВСУ Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу. 2022-07-09T12:11 true PT3M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, днепропетровская область, николаевская область, вооруженные силы украины