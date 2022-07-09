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"Прощаются все грехи". Как мусульмане на самом деле отмечают Курбан-байрам - РИА Новости, 09.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220709/musulmane-1801322451.html
"Прощаются все грехи". Как мусульмане на самом деле отмечают Курбан-байрам
"Прощаются все грехи". Как мусульмане на самом деле отмечают Курбан-байрам - РИА Новости, 09.07.2022
"Прощаются все грехи". Как мусульмане на самом деле отмечают Курбан-байрам
У приверженцев ислама наступил Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Верующие ждут его с нетерпением и готовятся сильно заранее. О традициях и ритуалах... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T08:00
2022-07-09T08:06
религия
рушан аббясов
ильдар аляутдинов
пророк мухаммед
москва
московская область (подмосковье)
мекка
празднование курбан-байрама
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Никита Бизин. У приверженцев ислама наступил Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Верующие ждут его с нетерпением и готовятся сильно заранее. О традициях и ритуалах торжества — в материале РИА Новости.Отдал самое дорогоеНазвание "Курбан-байрам" — тюркское. На арабском оно звучит так: Ид аль-Адха.Ежегодно праздник выпадает на разные дни из-за особенностей мусульманского лунного календаря: даты постоянно меняются.Курбан-байрам традиционно отмечают спустя 70 дней после другого важного торжества — Ураза-байрама.История праздника связана с пророком Ибрахимом (библейским Авраамом). Согласно Корану, он долго не имел детей. Первенец, Исмаил, появился, когда праведнику было почти 90. В одну из ночей божий угодник увидел сон: Всевышний просит его принести в жертву единственного и горячо любимого сына.Готовясь к обряду, пророк отправился в долину Мина. Исмаил, повинуясь воле отца, последовал за ним. Во время жертвоприношения ангел Джабраил дал Ибрахиму в качестве замены барана. А сыну за преданность и душевную чистоту Аллах сохранил жизнь."О Ибрахим, — говорится в одном из хадисов (преданиях о словах и действиях пророка Мухаммада). — Ты оправдал Наше внушение и не колебался в выполнении Нашего повеления. Этого с тебя достаточно. Мы Свое испытание облегчим награждением за твое добродеяние. Так Мы награждаем добродеющих! Испытание, которому Мы подвергли Ибрахима и его сына, — испытание, которое выявило их настоящую веру в Господа обитателей миров".Согласно преданию, на месте событий позже построили Мекку.Готовятся заранееВ этот город за несколько дней до Курбана приезжают мусульмане со всего мира. И совершают хадж — паломничество, которое считают одним из столпов исламского вероучения. Обряд должен совершить каждый последователь религии — если есть возможность.Конечно, тех, кому не удалось отправиться в паломничество, немало. Но муфтии обнадеживают: расстраиваться из-за этого не стоит."Если человек искренне намеревался совершить хадж и делал все от него зависящее, чтобы это случилось, то по милости Всевышнего он, несомненно, получит награду", — поясняет муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.Кроме того, можно компенсировать ритуал добровольным постом. Пророк Мухаммед говорил, что "за это прощаются грехи прошлого и настоящего года".А к празднику жертвоприношений верующие готовятся заранее. Примерно за двадцать дней перестают стричься, бриться, не устраивают шумных застолий и не надевают новую одежду."Ритуальные действия начинаются ранним утром, с первыми лучами солнца. До рассвета мусульмане совершают полное омовение, умащивают себя благовониями, надевают лучшую одежду. Затем отправляются в мечеть на утреннюю молитву", — рассказывает заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ России), муфтий Московской области Рушан Аббясов.Потом верующие возвращаются домой. А затем снова собираются в мечети — для проповеди. После этого можно посетить кладбище и навестить покойных родственников, прибраться и привести в порядок могилы.В строго отведенных местахПосле всех этих процедур происходит главное событие дня — обряд жертвоприношения."Это очень важная часть праздника. Однако же стоит помнить кораническое назидание о том, что до Всевышнего не доходят ни кровь, ни мясо жертвенных животных. Аллаху нужна наша покорность его воле. Этот обряд — наша благодарность Всевышнему за то, что мы живы, здоровы, имеем все необходимое для жизни", — подчеркивает Рушан Аббясов.Желательно совершить обряд в первые три дня празднования. Но если кто-то не успел, то иногда можно сделать это до захода солнца четвертого дня. Жертвенное мясо необходимо разделить на три части. Одну оставить себе, вторую отдать нуждающимся, а третьей накормить родственников, соседей и близких, организовав празднество."Все, что связано с жертвенным животным, даже шкуру, продавать категорически нельзя. Все раздают безвозмездно. Это очень важное условие, которое должно быть соблюдено", — говорит Ильдар Аляутдинов.Заклание традиционно проводят на специально оборудованных площадках. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации предупреждают: недопустимо совершать обряд в не предназначенных для этого местах."В Москве у нас таких площадок нет — есть на территории Московской области, где верующие могут выполнить обряд жертвоприношения в течение трех дней", — уточняет Рушан Аббясов.Те, кому тяжело отправляться к местам забоя, добавляет он, могут воспользоваться услугой привоза курбана (жертвенного мяса) уже на дом.Праздник Курбан-байрам имеет важное значение для всех верующих. Как отмечают муфтии, он показывает, насколько милосерден к людям Всевышний.
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москва
московская область (подмосковье)
мекка
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Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
1
5
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рушан аббясов, ильдар аляутдинов, пророк мухаммед, москва, московская область (подмосковье), мекка, празднование курбан-байрама, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 09.07.2022 (обновлено: 08:06 09.07.2022)
 

"Прощаются все грехи". Как мусульмане на самом деле отмечают Курбан-байрам

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-байрама в регионах России
Празднование Курбан-байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Никита Бизин. У приверженцев ислама наступил Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Верующие ждут его с нетерпением и готовятся сильно заранее. О традициях и ритуалах торжества — в материале РИА Новости.

Отдал самое дорогое

Название "Курбан-байрам" — тюркское. На арабском оно звучит так: Ид аль-Адха.
Ежегодно праздник выпадает на разные дни из-за особенностей мусульманского лунного календаря: даты постоянно меняются.
Курбан-байрам традиционно отмечают спустя 70 дней после другого важного торжества — Ураза-байрама.
История праздника связана с пророком Ибрахимом (библейским Авраамом). Согласно Корану, он долго не имел детей. Первенец, Исмаил, появился, когда праведнику было почти 90. В одну из ночей божий угодник увидел сон: Всевышний просит его принести в жертву единственного и горячо любимого сына.
Готовясь к обряду, пророк отправился в долину Мина. Исмаил, повинуясь воле отца, последовал за ним. Во время жертвоприношения ангел Джабраил дал Ибрахиму в качестве замены барана. А сыну за преданность и душевную чистоту Аллах сохранил жизнь.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-байрама в Казани
Празднование Курбан-Байрама в Казани - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Празднование Курбан-байрама в Казани
"О Ибрахим, — говорится в одном из хадисов (преданиях о словах и действиях пророка Мухаммада). — Ты оправдал Наше внушение и не колебался в выполнении Нашего повеления. Этого с тебя достаточно. Мы Свое испытание облегчим награждением за твое добродеяние. Так Мы награждаем добродеющих! Испытание, которому Мы подвергли Ибрахима и его сына, — испытание, которое выявило их настоящую веру в Господа обитателей миров".
Согласно преданию, на месте событий позже построили Мекку.

Готовятся заранее

В этот город за несколько дней до Курбана приезжают мусульмане со всего мира. И совершают хадж — паломничество, которое считают одним из столпов исламского вероучения. Обряд должен совершить каждый последователь религии — если есть возможность.
Конечно, тех, кому не удалось отправиться в паломничество, немало. Но муфтии обнадеживают: расстраиваться из-за этого не стоит.
"Если человек искренне намеревался совершить хадж и делал все от него зависящее, чтобы это случилось, то по милости Всевышнего он, несомненно, получит награду", — поясняет муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам у Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам у Московской соборной мечети
Кроме того, можно компенсировать ритуал добровольным постом. Пророк Мухаммед говорил, что "за это прощаются грехи прошлого и настоящего года".
А к празднику жертвоприношений верующие готовятся заранее. Примерно за двадцать дней перестают стричься, бриться, не устраивают шумных застолий и не надевают новую одежду.
"Ритуальные действия начинаются ранним утром, с первыми лучами солнца. До рассвета мусульмане совершают полное омовение, умащивают себя благовониями, надевают лучшую одежду. Затем отправляются в мечеть на утреннюю молитву", — рассказывает заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ России), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Потом верующие возвращаются домой. А затем снова собираются в мечети — для проповеди. После этого можно посетить кладбище и навестить покойных родственников, прибраться и привести в порядок могилы.

В строго отведенных местах

После всех этих процедур происходит главное событие дня — обряд жертвоприношения.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульманин готовит плов из жертвенных животных у мечети Аль-Марджани в день празднования Курбан-байрама в Казани
Мусульманин готовит плов из жертвенных животных у мечети Аль-Марджани в день празднования Курбан-Байрама в Казани - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мусульманин готовит плов из жертвенных животных у мечети Аль-Марджани в день празднования Курбан-байрама в Казани
"Это очень важная часть праздника. Однако же стоит помнить кораническое назидание о том, что до Всевышнего не доходят ни кровь, ни мясо жертвенных животных. Аллаху нужна наша покорность его воле. Этот обряд — наша благодарность Всевышнему за то, что мы живы, здоровы, имеем все необходимое для жизни", — подчеркивает Рушан Аббясов.
Желательно совершить обряд в первые три дня празднования. Но если кто-то не успел, то иногда можно сделать это до захода солнца четвертого дня. Жертвенное мясо необходимо разделить на три части. Одну оставить себе, вторую отдать нуждающимся, а третьей накормить родственников, соседей и близких, организовав празднество.
"Все, что связано с жертвенным животным, даже шкуру, продавать категорически нельзя. Все раздают безвозмездно. Это очень важное условие, которое должно быть соблюдено", — говорит Ильдар Аляутдинов.
Заклание традиционно проводят на специально оборудованных площадках. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации предупреждают: недопустимо совершать обряд в не предназначенных для этого местах.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие на намазе в праздник Курбан-байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Верующие на намазе в праздник Курбан-байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
"В Москве у нас таких площадок нет — есть на территории Московской области, где верующие могут выполнить обряд жертвоприношения в течение трех дней", — уточняет Рушан Аббясов.
Те, кому тяжело отправляться к местам забоя, добавляет он, могут воспользоваться услугой привоза курбана (жертвенного мяса) уже на дом.
Праздник Курбан-байрам имеет важное значение для всех верующих. Как отмечают муфтии, он показывает, насколько милосерден к людям Всевышний.
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РелигияРушан АббясовИльдар АляутдиновПророк МухаммедМоскваМосковская область (Подмосковье)МеккаПразднование Курбан-байрамаАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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