https://ria.ru/20220709/melnik-1801464417.html

Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе

Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе - РИА Новости, 09.07.2022

Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между двумя странами из-за турбины Siemens, которую... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:50

2022-07-09T20:50

2022-07-09T21:45

в мире

андрей мельник

ангела меркель

олаф шольц

германия

украина

канада

газпром

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между двумя странами из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть "Газпрому" для восстановления транзита топлива из России. Об этом пишет британская газета Express.Посол Украины в Германии Андрей Мельник известен тем, что не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Он осуждал немецкое правительство за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить Киеву танки и БМП станет для Берлина "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой"."Газпром" ранее сократил прокачку топлива по экспортному маршруту в Германию, заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные компанией Siemens. Как заявили представители корпорации, агрегаты не получится отправить обратно из-за введенных Оттавой антироссийских ограничительных мер.

https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html

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украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, андрей мельник, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, канада, газпром, siemens, россия, владимир зеленский