20:50 09.07.2022 (обновлено: 21:45 09.07.2022)
Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе
Express: Зеленский уволил Мельника после обострения споров с ФРГ о турбине для России
© AP PhotoАндрей Мельник
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между двумя странами из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть "Газпрому" для восстановления транзита топлива из России. Об этом пишет британская газета Express.
"Хотя официальной причины увольнения не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту "Газпром" для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы", — говорится в статье.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник известен тем, что не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Он осуждал немецкое правительство за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить Киеву танки и БМП станет для Берлина "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".