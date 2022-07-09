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Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе - РИА Новости, 09.07.2022
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Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе
Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе - РИА Новости, 09.07.2022
Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между двумя странами из-за турбины Siemens, которую... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:50
2022-07-09T21:45
в мире
андрей мельник
ангела меркель
олаф шольц
германия
украина
канада
газпром
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между двумя странами из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть "Газпрому" для восстановления транзита топлива из России. Об этом пишет британская газета Express.Посол Украины в Германии Андрей Мельник известен тем, что не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Он осуждал немецкое правительство за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить Киеву танки и БМП станет для Берлина "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой"."Газпром" ранее сократил прокачку топлива по экспортному маршруту в Германию, заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные компанией Siemens. Как заявили представители корпорации, агрегаты не получится отправить обратно из-за введенных Оттавой антироссийских ограничительных мер.
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в мире, андрей мельник, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, канада, газпром, siemens, россия, владимир зеленский
20:50 09.07.2022 (обновлено: 21:45 09.07.2022)
 
Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе

Express: Зеленский уволил Мельника после обострения споров с ФРГ о турбине для России

© AP PhotoАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между двумя странами из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть "Газпрому" для восстановления транзита топлива из России. Об этом пишет британская газета Express.

"Хотя официальной причины увольнения не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту "Газпром" для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы", — говорится в статье.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник известен тем, что не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Он осуждал немецкое правительство за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить Киеву танки и БМП станет для Берлина "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".
"Газпром" ранее сократил прокачку топлива по экспортному маршруту в Германию, заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные компанией Siemens. Как заявили представители корпорации, агрегаты не получится отправить обратно из-за введенных Оттавой антироссийских ограничительных мер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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В миреАндрей МельникАнгела МеркельОлаф ШольцГерманияУкраинаКанадаГазпромSiemensРоссияВладимир Зеленский
 
 
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