Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/melnik-1801439653.html
Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии
Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии - РИА Новости, 09.07.2022
Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника, указ опубликовали на сайте главы государства. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T18:06
2022-07-09T18:28
украина
андрей мельник
германия
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника, указ опубликовали на сайте главы государства.О том, что дипломата могут лишить должности, а затем назначить его замглавы МИД Украины, ранее на этой неделе написало издание Bild со ссылкой на источники в Киеве.Эта публикация появилась на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
https://ria.ru/20220625/uvolnenie-1798085338.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6731e6f16925111fb00ed1fa5a2fe9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, андрей мельник, германия, владимир зеленский, в мире
18:06 09.07.2022 (обновлено: 18:28 09.07.2022)
 
Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии

Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии

© AP PhotoАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника, указ опубликовали на сайте главы государства.
"Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия", — говорится в документе.
О том, что дипломата могут лишить должности, а затем назначить его замглавы МИД Украины, ранее на этой неделе написало издание Bild со ссылкой на источники в Киеве.
Эта публикация появилась на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 14:33
Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии и Ливане
 
УкраинаАндрей МельникГерманияВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала