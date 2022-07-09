https://ria.ru/20220709/melnik-1801439653.html

Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии

Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии - РИА Новости, 09.07.2022

Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника, указ опубликовали на сайте главы государства. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T18:06

2022-07-09T18:06

2022-07-09T18:28

украина

андрей мельник

германия

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника, указ опубликовали на сайте главы государства.О том, что дипломата могут лишить должности, а затем назначить его замглавы МИД Украины, ранее на этой неделе написало издание Bild со ссылкой на источники в Киеве.Эта публикация появилась на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".

https://ria.ru/20220625/uvolnenie-1798085338.html

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украина, андрей мельник, германия, владимир зеленский, в мире