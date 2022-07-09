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Министр просвещения передал первую партию учебников для школ Мелитополя - РИА Новости, 09.07.2022
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Министр просвещения передал первую партию учебников для школ Мелитополя
Министр просвещения передал первую партию учебников для школ Мелитополя - РИА Новости, 09.07.2022
Министр просвещения передал первую партию учебников для школ Мелитополя
Министр просвещения России Сергей Кравцов передал первую партию учебников для школ Мелитополя, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:02
2022-07-09T17:02
общество
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов передал первую партию учебников для школ Мелитополя, передаёт корреспондент РИА Новости.Как пояснил представитель министерства просвещения, к новому учебному году на освобожденные территории, где не было российской учебно-методической литературы, будут поставлены учебники и художественные книги. Первая партия была привезена вместе с делегацией ведомства."Мы привезли книги. Это первая партия учебников по истории, химии, физике, биологии, по каждому предмету. Чтобы учителя уже могли ознакомиться с книгами и убедиться в том, что изложение материала достаточно хорошее... Очень системно излагается материал... К началу учебного года школы будут обеспечены учебниками... в книгах по истории нет никакой агрессии по отношению к Украине", - сказал Кравцов в ходе общения с преподавательским составом и руководством департамента образования Мелитополя.Также он добавил, что кроме учебников была доставлена и художественная литература."Помимо учебников привезли и художественную литературу. В том числе и русскую классику. Чтобы ребята могли читать и изучать и стихи, и прозу", - сказал Кравцов.
https://ria.ru/20220707/melitopol-1801007033.html
https://ria.ru/20220629/vypuskniki-1799021436.html
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общество, мелитополь
17:02 09.07.2022
 
Министр просвещения передал первую партию учебников для школ Мелитополя

Министр просвещения Кравцов передал первую партию учебников для школ Мелитополя

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Мелитополе
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов передал первую партию учебников для школ Мелитополя, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как пояснил представитель министерства просвещения, к новому учебному году на освобожденные территории, где не было российской учебно-методической литературы, будут поставлены учебники и художественные книги. Первая партия была привезена вместе с делегацией ведомства.
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"Мы привезли книги. Это первая партия учебников по истории, химии, физике, биологии, по каждому предмету. Чтобы учителя уже могли ознакомиться с книгами и убедиться в том, что изложение материала достаточно хорошее... Очень системно излагается материал... К началу учебного года школы будут обеспечены учебниками... в книгах по истории нет никакой агрессии по отношению к Украине", - сказал Кравцов в ходе общения с преподавательским составом и руководством департамента образования Мелитополя.
Также он добавил, что кроме учебников была доставлена и художественная литература.
"Помимо учебников привезли и художественную литературу. В том числе и русскую классику. Чтобы ребята могли читать и изучать и стихи, и прозу", - сказал Кравцов.
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