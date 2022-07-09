https://ria.ru/20220709/melitopol-1801427850.html

Министр просвещения передал первую партию учебников для школ Мелитополя

Министр просвещения передал первую партию учебников для школ Мелитополя - РИА Новости, 09.07.2022

Министр просвещения передал первую партию учебников для школ Мелитополя

Министр просвещения России Сергей Кравцов передал первую партию учебников для школ Мелитополя, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T17:02

2022-07-09T17:02

2022-07-09T17:02

общество

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов передал первую партию учебников для школ Мелитополя, передаёт корреспондент РИА Новости.Как пояснил представитель министерства просвещения, к новому учебному году на освобожденные территории, где не было российской учебно-методической литературы, будут поставлены учебники и художественные книги. Первая партия была привезена вместе с делегацией ведомства."Мы привезли книги. Это первая партия учебников по истории, химии, физике, биологии, по каждому предмету. Чтобы учителя уже могли ознакомиться с книгами и убедиться в том, что изложение материала достаточно хорошее... Очень системно излагается материал... К началу учебного года школы будут обеспечены учебниками... в книгах по истории нет никакой агрессии по отношению к Украине", - сказал Кравцов в ходе общения с преподавательским составом и руководством департамента образования Мелитополя.Также он добавил, что кроме учебников была доставлена и художественная литература."Помимо учебников привезли и художественную литературу. В том числе и русскую классику. Чтобы ребята могли читать и изучать и стихи, и прозу", - сказал Кравцов.

https://ria.ru/20220707/melitopol-1801007033.html

https://ria.ru/20220629/vypuskniki-1799021436.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мелитополь