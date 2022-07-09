https://ria.ru/20220709/medvedev-1801418002.html

С Россией стали считаться как с Советским Союзом, заявил Медведев

С Россией стали считаться как с Советским Союзом, заявил Медведев - РИА Новости, 09.07.2022

С Россией стали считаться как с Советским Союзом, заявил Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Россией стали считаться по-настоящему — как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:32

2022-07-09T15:32

2022-07-09T17:28

дмитрий медведев

политика

россия

донбасс

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Россией стали считаться по-настоящему — как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и серьезнее.Он напомнил о словах Путина, который обозначил целями военной операции защиту жителей Донбасса, а также "демилитаризации и денацификации Украины". Они, как заметил Медведев, "будут достигнуты", но существует еще одна задача, которая, по мнению экс-президента, "уже решена"."С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций", — написал Медведев в Telegram-канале.Хотя, отметил он, еще недавно все было иначе."Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу "Семерки", где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран", — пишет политик.Он сравнил ситуацию с дракой во дворе. "Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше", — добавил он.

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Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, россия, донбасс