https://ria.ru/20220709/medvedev-1801418002.html
С Россией стали считаться как с Советским Союзом, заявил Медведев
С Россией стали считаться как с Советским Союзом, заявил Медведев - РИА Новости, 09.07.2022
С Россией стали считаться как с Советским Союзом, заявил Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Россией стали считаться по-настоящему — как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:32
2022-07-09T15:32
2022-07-09T17:28
дмитрий медведев
политика
россия
донбасс
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Россией стали считаться по-настоящему — как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и серьезнее.Он напомнил о словах Путина, который обозначил целями военной операции защиту жителей Донбасса, а также "демилитаризации и денацификации Украины". Они, как заметил Медведев, "будут достигнуты", но существует еще одна задача, которая, по мнению экс-президента, "уже решена"."С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций", — написал Медведев в Telegram-канале.Хотя, отметил он, еще недавно все было иначе."Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу "Семерки", где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран", — пишет политик.Он сравнил ситуацию с дракой во дворе. "Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше", — добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, политика, россия, донбасс
15:32 09.07.2022 (обновлено: 17:28 09.07.2022)
С Россией стали считаться как с Советским Союзом, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: из-за спецоперации с Россией начали считаться по-настоящему
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил
, что с Россией стали считаться по-настоящему — как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и серьезнее.
Он напомнил о словах Путина, который обозначил целями военной операции защиту жителей Донбасса, а также "демилитаризации и денацификации Украины". Они, как заметил Медведев, "будут достигнуты", но существует еще одна задача, которая, по мнению экс-президента, "уже решена".
"С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций", — написал Медведев в Telegram-канале.
Хотя, отметил он, еще недавно все было иначе.
"Помню присутствие нашей страны в G8
, когда нас просто не звали на встречу "Семерки", где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран", — пишет политик.
Он сравнил ситуацию с дракой во дворе. "Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше", — добавил он.