https://ria.ru/20220709/mariupol-1801378410.html

СК оценит размер причиненного Мариуполю ущерба

СК оценит размер причиненного Мариуполю ущерба - РИА Новости, 09.07.2022

СК оценит размер причиненного Мариуполю ущерба

Следственный комитет России проводит экспертную оценку размера и характера причиненного Мариуполю ущерба, на сегодняшний день он оценивается более чем в 45... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:53

2022-07-09T09:53

2022-07-09T09:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет России проводит экспертную оценку размера и характера причиненного Мариуполю ущерба, на сегодняшний день он оценивается более чем в 45 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ."В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование преступлений киевского националистического режима против мирного населения Донбасса, в рамках которого проводится экспертная оценка размера и характера причиненного городу Мариуполю ущерба ... На сегодняшний день завершены исследования по 350 поврежденным и разрушенным объектам, включая объекты социального и культурного назначения. Установлена их стоимость, которая составляет более более 45 миллиардов 900 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи и криминалисты осмотрели более 2400 объектов города, в том числе школы, высшие и профессионально-технические учебные заведения, детские сады и детские дома, больницы и поликлиники, драмтеатр, бассейн, здания БТИ, прокуратуры, полиции, городской библиотеки, домов культуры и детского творчества, православных храмов и мечети, а также многоквартирные жилые дома.Отмечается, что сумма ущерба, причиненного преступными действиями украинской стороны, увеличится многократно.Кроме того, аналогичная работа проводится российским следствием и в других населенных пунктах Донбасса, пострадавших от атак Украины. В каждом случае будет установлен размер и характер всех разрушений инфраструктуры, включая сеть коммуникаций.Подчеркивается, что ни одно преступление, основанное на идеях человеконенавистничества, не останется незамеченным и безнаказанным.

https://ria.ru/20220707/mariupol-1801084007.html

https://realty.ria.ru/20220705/mariupol-1800470596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, донбасс, украина, бти, в мире