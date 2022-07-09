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СК оценит размер причиненного Мариуполю ущерба - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/mariupol-1801378410.html
СК оценит размер причиненного Мариуполю ущерба
СК оценит размер причиненного Мариуполю ущерба - РИА Новости, 09.07.2022
СК оценит размер причиненного Мариуполю ущерба
Следственный комитет России проводит экспертную оценку размера и характера причиненного Мариуполю ущерба, на сегодняшний день он оценивается более чем в 45... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:53
2022-07-09T09:53
специальная военная операция на украине
мариуполь
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет России проводит экспертную оценку размера и характера причиненного Мариуполю ущерба, на сегодняшний день он оценивается более чем в 45 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ."В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование преступлений киевского националистического режима против мирного населения Донбасса, в рамках которого проводится экспертная оценка размера и характера причиненного городу Мариуполю ущерба ... На сегодняшний день завершены исследования по 350 поврежденным и разрушенным объектам, включая объекты социального и культурного назначения. Установлена их стоимость, которая составляет более более 45 миллиардов 900 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи и криминалисты осмотрели более 2400 объектов города, в том числе школы, высшие и профессионально-технические учебные заведения, детские сады и детские дома, больницы и поликлиники, драмтеатр, бассейн, здания БТИ, прокуратуры, полиции, городской библиотеки, домов культуры и детского творчества, православных храмов и мечети, а также многоквартирные жилые дома.Отмечается, что сумма ущерба, причиненного преступными действиями украинской стороны, увеличится многократно.Кроме того, аналогичная работа проводится российским следствием и в других населенных пунктах Донбасса, пострадавших от атак Украины. В каждом случае будет установлен размер и характер всех разрушений инфраструктуры, включая сеть коммуникаций.Подчеркивается, что ни одно преступление, основанное на идеях человеконенавистничества, не останется незамеченным и безнаказанным.
https://ria.ru/20220707/mariupol-1801084007.html
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мариуполь, донбасс, украина, бти, в мире
09:53 09.07.2022
 
СК оценит размер причиненного Мариуполю ущерба

СК проводит экспертную оценку размера причиненного Мариуполю ущерба

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСпециалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ строят жилые кварталы в Мариуполе
Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ строят жилые кварталы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ строят жилые кварталы в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет России проводит экспертную оценку размера и характера причиненного Мариуполю ущерба, на сегодняшний день он оценивается более чем в 45 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
"В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование преступлений киевского националистического режима против мирного населения Донбасса, в рамках которого проводится экспертная оценка размера и характера причиненного городу Мариуполю ущерба ... На сегодняшний день завершены исследования по 350 поврежденным и разрушенным объектам, включая объекты социального и культурного назначения. Установлена их стоимость, которая составляет более более 45 миллиардов 900 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что следователи и криминалисты осмотрели более 2400 объектов города, в том числе школы, высшие и профессионально-технические учебные заведения, детские сады и детские дома, больницы и поликлиники, драмтеатр, бассейн, здания БТИ, прокуратуры, полиции, городской библиотеки, домов культуры и детского творчества, православных храмов и мечети, а также многоквартирные жилые дома.
Отмечается, что сумма ущерба, причиненного преступными действиями украинской стороны, увеличится многократно.
Кроме того, аналогичная работа проводится российским следствием и в других населенных пунктах Донбасса, пострадавших от атак Украины. В каждом случае будет установлен размер и характер всех разрушений инфраструктуры, включая сеть коммуникаций.
Подчеркивается, что ни одно преступление, основанное на идеях человеконенавистничества, не останется незамеченным и безнаказанным.
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