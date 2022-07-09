https://ria.ru/20220709/lozh-1801368178.html

Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове

Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове - РИА Новости, 09.07.2022

Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове

Президент США Джо Байден солгал про свое отношение к покойному сенатору Джону Маккейну, когда вручал Президентскую медаль Свободы его вдове Сидни, сообщает Fox... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T07:13

2022-07-09T07:13

2022-07-09T07:23

джо байден

в мире

барак обама

джон маккейн (политик)

сша

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден солгал про свое отношение к покойному сенатору Джону Маккейну, когда вручал Президентскую медаль Свободы его вдове Сидни, сообщает Fox News.При этом телеканал напомнил, что во время предвыборной гонки в 2008 году нынешний хозяин Белого дома, выдвигавшийся на пост вице-президента от демократов, неоднократно грубо высказывался о покойном сенаторе, претендовавшем на пост главы страны от республиканцев.Так, в ответ на неоднократные высказывания Маккейна, называвшего себя "индивидуалистом" внутри собственной партии, Байден заявил, что республиканец не может претендовать на эту роль, так как всегда был "мальчиком на побегушках".Он также в резкой форме выражал сомнения, что Маккейн соответствует ожиданиям избирателей.Также в том же году демократ заподозрил воевавшего во Вьетнаме Маккейна в трусости, после того как тот раскритиковал Барака Обаму во время митинга. По мнению Байдена, республиканец должен был высказать все своему оппоненту в лицо.

https://ria.ru/20220706/izbavlenie-1800564341.html

https://ria.ru/20220708/bayden-1801353023.html

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