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Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове - РИА Новости, 09.07.2022
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Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове
Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове - РИА Новости, 09.07.2022
Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове
Президент США Джо Байден солгал про свое отношение к покойному сенатору Джону Маккейну, когда вручал Президентскую медаль Свободы его вдове Сидни, сообщает Fox... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T07:13
2022-07-09T07:23
джо байден
в мире
барак обама
джон маккейн (политик)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден солгал про свое отношение к покойному сенатору Джону Маккейну, когда вручал Президентскую медаль Свободы его вдове Сидни, сообщает Fox News.При этом телеканал напомнил, что во время предвыборной гонки в 2008 году нынешний хозяин Белого дома, выдвигавшийся на пост вице-президента от демократов, неоднократно грубо высказывался о покойном сенаторе, претендовавшем на пост главы страны от республиканцев.Так, в ответ на неоднократные высказывания Маккейна, называвшего себя "индивидуалистом" внутри собственной партии, Байден заявил, что республиканец не может претендовать на эту роль, так как всегда был "мальчиком на побегушках".Он также в резкой форме выражал сомнения, что Маккейн соответствует ожиданиям избирателей.Также в том же году демократ заподозрил воевавшего во Вьетнаме Маккейна в трусости, после того как тот раскритиковал Барака Обаму во время митинга. По мнению Байдена, республиканец должен был высказать все своему оппоненту в лицо.
https://ria.ru/20220706/izbavlenie-1800564341.html
https://ria.ru/20220708/bayden-1801353023.html
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джо байден, в мире, барак обама, джон маккейн (политик), сша
07:13 09.07.2022 (обновлено: 07:23 09.07.2022)
 
Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове

Fox News: Байден соврал, что не оскорблял Джона Маккейна, вручая награду его вдове Сидни

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден солгал про свое отношение к покойному сенатору Джону Маккейну, когда вручал Президентскую медаль Свободы его вдове Сидни, сообщает Fox News.

"Я никогда не переставал восхищаться Джоном. Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу", — заявил Байден во время вручения награды.

При этом телеканал напомнил, что во время предвыборной гонки в 2008 году нынешний хозяин Белого дома, выдвигавшийся на пост вице-президента от демократов, неоднократно грубо высказывался о покойном сенаторе, претендовавшем на пост главы страны от республиканцев.
Так, в ответ на неоднократные высказывания Маккейна, называвшего себя "индивидуалистом" внутри собственной партии, Байден заявил, что республиканец не может претендовать на эту роль, так как всегда был "мальчиком на побегушках".
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Он также в резкой форме выражал сомнения, что Маккейн соответствует ожиданиям избирателей.

"Тот, кого ищут большинство американцев, — человек с твердой рукой, лидер, оптимист, а не злой мужик, постоянно меняющий свое мнение", — заявил Байден.

Также в том же году демократ заподозрил воевавшего во Вьетнаме Маккейна в трусости, после того как тот раскритиковал Барака Обаму во время митинга. По мнению Байдена, республиканец должен был высказать все своему оппоненту в лицо.
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