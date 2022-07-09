07:13 09.07.2022 (обновлено: 07:23 09.07.2022)
Байден соврал про Джона Маккейна в лицо его вдове
Fox News: Байден соврал, что не оскорблял Джона Маккейна, вручая награду его вдове Сидни
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден солгал про свое отношение к покойному сенатору Джону Маккейну, когда вручал Президентскую медаль Свободы его вдове Сидни, сообщает Fox News.
"Я никогда не переставал восхищаться Джоном. Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу", — заявил Байден во время вручения награды.
При этом телеканал напомнил, что во время предвыборной гонки в 2008 году нынешний хозяин Белого дома, выдвигавшийся на пост вице-президента от демократов, неоднократно грубо высказывался о покойном сенаторе, претендовавшем на пост главы страны от республиканцев.
Так, в ответ на неоднократные высказывания Маккейна, называвшего себя "индивидуалистом" внутри собственной партии, Байден заявил, что республиканец не может претендовать на эту роль, так как всегда был "мальчиком на побегушках".
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Он также в резкой форме выражал сомнения, что Маккейн соответствует ожиданиям избирателей.
"Тот, кого ищут большинство американцев, — человек с твердой рукой, лидер, оптимист, а не злой мужик, постоянно меняющий свое мнение", — заявил Байден.
Также в том же году демократ заподозрил воевавшего во Вьетнаме Маккейна в трусости, после того как тот раскритиковал Барака Обаму во время митинга. По мнению Байдена, республиканец должен был высказать все своему оппоненту в лицо.